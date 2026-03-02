Ukrajna még január végén leállította a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. A kormány információi szerint az ukrán fél által kivitelezett helyreállítási munkálatok befejeződtek és semmi sem indokolja a szállítás újraindításának késleltetését. Eközben Kijev kifogásokat keres ahelyett, hogy lehetőséget adjon egy szakértői csapat kivezénylésére Magyarország és Szlovákia részéről, a vezeték műszaki állapotának felmérését illetően. A magyar kormány szerint Ukrajna ily módon kíván nyomást gyakorolni hazánkra, hogy érvényt szerezzen politikai törekvéseinek az Európai Unión belül.

Az ukrán elemző nyíltan beszél hazánk zsarolásáról beszél

Fotó: AFP

Egy tv-interjú alkalmával Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző éppen annak a lehetőségét fejtegeti, miként lehetne politikai fegyverként használni a Barátság vezetéket kifejezetten Magyarországgal szemben.

A beszélgetés során Zahorodnyij felidézi, hogy körülbelül egy éve esett szó arról, hogy a Barátság kőolajvezeték, mint nyomásgyakorlási eszköz a rendelkezésükre áll.

Majd cinikusan megjegyzi :

Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé

– hangzik el az ukrán elemző szájából.

Tarasz Zahorodnyij tehát pontosan azt sugallja a felvételen, amivel Magyarország és Szlovákia vádolja Ukrajnát. A politikai haszonszerzés céljából a kijevi vezetés úgy döntött, veszélybe sodorja a két ország energiabiztonságát.