Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

ukrán

Az ukrán elemző nyíltan beszél hazánk zsarolásáról

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tarasz Zahorodnyij szerint Kijevnek eszkalációs lépéseket kellene tennie, például az OTP elleni konkrét lépésekkel. Az ukrán politikai elemző emellett támogatja, hogy „nyomásgyakorlásként” minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával, ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani”.
ukránBarátság kőolajvezetékelemzőzsarolás

Ukrajna még január végén leállította a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. A kormány információi szerint az ukrán fél által kivitelezett helyreállítási munkálatok befejeződtek és semmi sem indokolja a szállítás újraindításának késleltetését. Eközben Kijev kifogásokat keres ahelyett, hogy lehetőséget adjon egy szakértői csapat kivezénylésére Magyarország és Szlovákia részéről, a vezeték műszaki állapotának felmérését illetően. A magyar kormány szerint Ukrajna ily módon kíván nyomást gyakorolni hazánkra, hogy érvényt szerezzen politikai törekvéseinek az Európai Unión belül.

Az ukrán elemző nyíltan beszél hazánk zsarolásáról beszél
Fotó:  AFP

Egy tv-interjú alkalmával Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző éppen annak a lehetőségét fejtegeti, miként lehetne politikai fegyverként használni a Barátság vezetéket kifejezetten Magyarországgal szemben.

A beszélgetés során Zahorodnyij felidézi, hogy körülbelül egy éve esett szó arról, hogy a Barátság kőolajvezeték, mint nyomásgyakorlási eszköz a rendelkezésükre áll. 

Majd cinikusan megjegyzi :

Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé

– hangzik el az ukrán elemző szájából.

Tarasz Zahorodnyij tehát pontosan azt sugallja a felvételen, amivel Magyarország és Szlovákia vádolja Ukrajnát. A politikai haszonszerzés céljából a kijevi vezetés úgy döntött, veszélybe sodorja a két ország energiabiztonságát.

Orosz-ukrán háború
