Orosz Telegram csatornák beszámolói alapján az ukrán erők feltehetően csapást mértek egy vegyi üzemre Oroszország Szamara megyéjében március 30-án éjszaka – írta cikkében a The Kyiv Independent.

Orosz vegyipari létesítményt támadott az ukrán hadsereg

Fotó: AFP

A közösségi médiában közzétett fotókon és videókon gomolygó füst látható a togliatti, KuibyshevAzot vegyi üzem környékén.

Szamara megye kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev egy „ipari vállalat elleni dróntámadásról” számolt be Togliattiban, anélkül hogy további részleteket közölt volna arról, pontosan mi volt a célpont, illetve mekkora károk keletkeztek.

Fedoriscsev elmondása szerint, a támadás során nem érkezett jelentés áldozatokról. Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a jelentett támadást.

Ukrainian drones reportedly struck an JSC Togliattyazot (one of Russia's largest chemical fertilizer producers) site in Tolyatti, Samara region, with local authorities confirming a drone attack took place. #Russia pic.twitter.com/EBEBJZKO8L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026

Az üzemet néhány nappal korábban már érte támadás ukrán erők részéről, aminek eredményeképp március 21-én tűz ütött ki a KuibyshevAzot és más közeli üzemekben.

Az üzem elleni csapás mindössze két nappal azután történt, hogy ukrán Flamingo rakéták csapást mértek a közeli Csapajevszk városában található Promsintez robbanóanyag-gyárra. Szamara megye, amely gyakori célpontja az Oroszország belsejében végrehajtott csapásoknak, körülbelül 750 kilométerre található az ukrán–orosz határtól.

Magyar Péter, a Tisza és az ukrán vezetés kapcsolatai

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. Az ügynökbotrány, az európai parlamenti döntések és az adatszivárgási ügy egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.

Magyarország katonai megszállásával fenyegetőzött egy ukrán parancsnok

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.