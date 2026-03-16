Az ukránok ezer forintos benzinárat akarnak, hogy a Tisza nyerjen – videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videóját azzal kezdte, hogy az ukránok lebuktak.

Az ukránok hazudnak és a Barátság kőoldalvezeték egy okból nincs nyitva: Zelenszkij akar Magyarországon is kormányt alakítani

Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a Molnak, hogy 3 napra van szüksége, utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak. Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető vállalat tájékoztatót tartott Kijevben a nagyköveteknek, amiben elmondták, hogy további egy hónapra van szükségük az indításhoz. Ehhez képest ma az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napot mondott. Korábban írtunk róla, hogy hetek óta tartó hazudozás és terelés után végleg összeomlott a kijevi narratíva.

Két nap különbséggel a rendszerüzemeltető 30 napot mond, a külügyminiszter meg 42 napot mond, teljesen világos, hogy hazudnak, mint a vízfolyás, a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, politikai oka van az olajblokádnak, ez pedig az, hogy Zelenszkij alakítson kormányt (Magyarországon).

– részletezte a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy az ukránok megpróbálnak beavatkozni a magyarországi parlamenti választásokba és egy olajellátási válsággal benzinellátási válságot akarnak előállítani.

Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba

– zárta a videót a külügyminiszter.