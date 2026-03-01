Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kirilo Budanov, az Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője szerint az ukránok soha nem mennének bele területi engedményekbe Oroszország javára. Ezen túlmenően az elfoglalt területek felszabadításáról is fantáziált. Az ukrán vezető elképzelése csakis patthelyzetet eredményezhet a béketárgyalások során.
UkrajnaKirill BudanovOroszországbéke

Ukrajna Elnöki Hivatala vezetője, Kirilo Budanov kijelentette, hogy az ukrán társadalom nem fogadna el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és a jelenleg megszállás alatt álló térségek mindegyike idővel visszakerül Ukrajnához – írta az RBC-Ukraine.

Nem lesz területi engedmény az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint
Nem lesz területi engedmény az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint
Fotó: AFP

Budanov elmondása szerint a nemrég Genfben lezajlott, az Egyesült Államok részvételével megtartott háromoldalú egyeztetéseken a területi kérdés bizonyult a legfontosabb témának.

Hangsúlyozta, hogy az orosz fél nyomásgyakorlása ellenére Kijev következetesen kiáll az ország területi egysége mellett.

Elmondása szerint legfőképp területi kérdések állnak a középpontban, minden más csak másodlagos jelentőségű. Úgy véli, az ukrán lakosság egyetlen, az ország területét érintő elképzelést sem támogatna. A megszállt régiók státusza szerinte átmeneti, és felszabadításuk elkerülhetetlen.

A hivatalvezető arról is beszélt, hogy a Kreml továbbra sem tett le a Donyecki és Zaporizzsjai területek teljes ellenőrzésének megszerzéséről, illetve határ menti „ütközőzónák” kialakításáról. Kiemelte: az ukrán vezetés feladata nem csupán az agresszió feltartóztatása, hanem egy olyan tárgyalási mechanizmus megteremtése is, amely a szuverenitás sérelme nélkül biztosítja az ország biztonságát.

A „koreai modellként” emlegetett, a frontvonal menti felosztást feltételező békekoncepcióval kapcsolatos felvetésekre reagálva Budanov hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom egy ilyen megoldást semmiképp sem támogatna.

Végezetül úgy fogalmazott: a független Ukrajna önmagában cáfolata az orosz imperialista törekvéseknek, és amíg az ukrán katonák tartják az arcvonalat, addig a hátország és az állampolgárok biztonsága is garantált.

 

