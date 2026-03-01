Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Ukrajna Elnöki Hivatala vezetője, Kirilo Budanov kijelentette, hogy az ukrán társadalom nem fogadna el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és a jelenleg megszállás alatt álló térségek mindegyike idővel visszakerül Ukrajnához – írta az RBC-Ukraine.

Nem lesz területi engedmény az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint

Fotó: AFP

Budanov elmondása szerint a nemrég Genfben lezajlott, az Egyesült Államok részvételével megtartott háromoldalú egyeztetéseken a területi kérdés bizonyult a legfontosabb témának.

Hangsúlyozta, hogy az orosz fél nyomásgyakorlása ellenére Kijev következetesen kiáll az ország területi egysége mellett.

Elmondása szerint legfőképp területi kérdések állnak a középpontban, minden más csak másodlagos jelentőségű. Úgy véli, az ukrán lakosság egyetlen, az ország területét érintő elképzelést sem támogatna. A megszállt régiók státusza szerinte átmeneti, és felszabadításuk elkerülhetetlen.

A hivatalvezető arról is beszélt, hogy a Kreml továbbra sem tett le a Donyecki és Zaporizzsjai területek teljes ellenőrzésének megszerzéséről, illetve határ menti „ütközőzónák” kialakításáról. Kiemelte: az ukrán vezetés feladata nem csupán az agresszió feltartóztatása, hanem egy olyan tárgyalási mechanizmus megteremtése is, amely a szuverenitás sérelme nélkül biztosítja az ország biztonságát.

A „koreai modellként” emlegetett, a frontvonal menti felosztást feltételező békekoncepcióval kapcsolatos felvetésekre reagálva Budanov hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom egy ilyen megoldást semmiképp sem támogatna.

Végezetül úgy fogalmazott: a független Ukrajna önmagában cáfolata az orosz imperialista törekvéseknek, és amíg az ukrán katonák tartják az arcvonalat, addig a hátország és az állampolgárok biztonsága is garantált.