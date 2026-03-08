Sokkoló kijelentés: ukrán influenszer háborút indítana Magyarország ellen

Vologyimir Petrov szerint Zelenszkijnek Ukrajna „méltóságáért és becsületéért” háborút kellene indítania Magyarország ellen. A kommentátor egyúttal jelezte, hogy teljes szívvel támogatná ebben az ukrán elnököt.

Az ukrán elnökhöz közel álló kommentátor szerint Zelenszkijnek háborút kéne indítania hazánk ellen

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ha Zelenszkij holnap úgy dönt, hogy háborút indít Magyarország ellen, mind két kezemmel támogatom – fogalmazott Petrov.

Az ukrán influenszer szerint ezt egyébként az ország „becsületéért és méltóságáért” kéne megtennie Zelenszkijnek. Ez már nem az első fenyegetés ami az ukrán nyilvánosság és politikai elit részéről érkezik. Nemrég maga Zelenszkij fenyegette meg halálosan Orbán Viktor miniszterelnököt, jelezve, hogy ha a magyar kormányfő nem áll el a vétó tervétől a 90 milliárd eurós európai uniós hadikölcsön ügyében, akkor megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek.

Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző pedig nemrég egy videóban arról beszélt, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Ukrajnának pedig toborzókat kellene küldeni Magyarországra, akik „összecsomagolják a férfiakat”.

Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így”

– mondta Zsulavszkij. Az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra.