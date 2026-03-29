Az ukrán külügyminiszter kimondta: számukra a magyar választás a tét

Az ukrán külügyminiszter a G7 franciaországi találkozóját követően arról beszélt, hogy az április 12-ei magyarországi választás kimenetele meghatározó lehet több, Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú döntésben. Kijev abban bízik, hogy a választás eredménye lehetővé teszi az eddig blokkolt intézkedések elfogadását.
A tárcavezető elmondta: jelenleg a 20. uniós szankciós csomag elfogadása elakadt, mert Magyarország nem támogatja azt. Hangsúlyozta, hogy a csomag célja Oroszország háborús képességeinek gyengítése, és a nyomás fenntartása elengedhetetlen a béke eléréséhez – írja az Ukrinform.
Az ukrán álláspont szerint a magyar választás eredménye fordulatot hozhat, és megnyithatja az utat a szankciók elfogadása előtt. Ez egyben lehetővé tenné egy mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag felszabadítását is, amely kulcsfontosságú Ukrajna gazdasági stabilitása szempontjából.
A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a tárgyalásokon szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása, és szükségesnek nevezte a folyamat felgyorsítását, valamint egyértelmű menetrend kijelölését.
A G7-találkozón az Egyesült Államok megerősítette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat nem irányítják át más térségekbe, és a programot tovább bővítik. Emellett több ország újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben.
A megbeszéléseken kiemelt téma volt a közel-keleti helyzet is, különösen az energiaárak alakulása és a Hormuzi-szoros biztonsága.
Az ukrán fél szerint fontos megakadályozni, hogy Oroszország kihasználja az energiapiaci változásokat a szankciók gyengítésére.
Szó esett az orosz „árnyékflotta” elleni fellépésről, valamint arról is, hogy korlátozzák az orosz katonák és háborús bűnökben érintettek beutazását több nyugati országba.
A külügyminiszter hangsúlyozta: jelenleg az Egyesült Államok az egyetlen erő, amely képes Oroszországot a béke felé kényszeríteni, ezért a nemzetközi együttműködés és a nyomás fenntartása kulcsfontosságú.