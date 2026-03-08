Belgorod városát és a település környéki járást sorozatos ukrán rakétatámadás érte, amely során súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. Áldozatok nem voltak – jelentette Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Max platformon működő csatornáján – írja a Ria Novosztyi.

Ukrán légitámadás dúlta fel az orosz régiót

Fotó: AFP

Belgorod városát és a Belgorodi járást az ukrán fegyveres erők tömeges rakétatámadása érte. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok

– írta Gladkov.

Az offenzíva következtében az energetikai infrastruktúra létesítményei súlyosan megrongálódtak, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. A károk pontos mértékét a nap során fogják felmérni. Minden sürgősségi szolgálat a helyszínen dolgozik, a következményekről szóló információkat még pontosítják. Az ukrán fegyveres alakulatok szinte naponta támadják a határ menti régiókat.

Ночью по энергообъектам в Белгороде и Белгородском районе был нанесен ракетный удар.



В частности, под удар попали электроподстанции «Белгород» на улице Сторожевая и «Фрунзенская» в районе села Драгунское Белгородского округа. pic.twitter.com/coCGpWdgec — Олег Ракаев (@ShrhOAJtl752WgK) March 8, 2026

Ukrán drónok tucatjai lendültek támadásba

Az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 72, az ukrán fegyveres erőkhöz tartozó drónt lőttek le Oroszország hét régiója és az Azovi-tenger felett

– közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz csapatok 20 drónt lőttek le az Asztraháni terület és a Krím felett, 14-et a Rosztovi területen, nyolcat pedig a Belgorodi területen. További négy drónt hatástalanítottak a Krasznodari területen, hármat a Kurszki területen, kettőt a Volgográdi területen fogtak el, az Azovi-tenger felett pedig egyet – az eseményről a Ria Novosztyi adott hírt.