Ukrán légitámadás dúlta fel az orosz régiót

Belgorod városát és a település környéki járást sorozatos ukrán rakétatámadás érte, amely során súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. Áldozatok nem voltak – jelentette Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Max platformon működő csatornáján – írja a Ria Novosztyi.
Belgorod városát és a Belgorodi járást az ukrán fegyveres erők tömeges rakétatámadása érte. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok
– írta Gladkov.
Az offenzíva következtében az energetikai infrastruktúra létesítményei súlyosan megrongálódtak, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. A károk pontos mértékét a nap során fogják felmérni. Minden sürgősségi szolgálat a helyszínen dolgozik, a következményekről szóló információkat még pontosítják. Az ukrán fegyveres alakulatok szinte naponta támadják a határ menti régiókat.
Ukrán drónok tucatjai lendültek támadásba
Az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 72, az ukrán fegyveres erőkhöz tartozó drónt lőttek le Oroszország hét régiója és az Azovi-tenger felett
– közölte az orosz védelmi minisztérium.
Az orosz csapatok 20 drónt lőttek le az Asztraháni terület és a Krím felett, 14-et a Rosztovi területen, nyolcat pedig a Belgorodi területen. További négy drónt hatástalanítottak a Krasznodari területen, hármat a Kurszki területen, kettőt a Volgográdi területen fogtak el, az Azovi-tenger felett pedig egyet – az eseményről a Ria Novosztyi adott hírt.