Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Ukrán politikai aktivista: A magyarok fűtsenek lótrágyával és fával! – videó

Nem először hangzanak el Ukrajnából Magyarország energiaellátását érintő kemény kijelentések. Több megszólaló szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hazánk ne jusson hozzá az olaj- és gázszállításokhoz. Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista ennek kapcsán úgy fogalmazott: a magyarok „fűtsenek akár lótrágyával, végső esetben pedig tűzifával”.
Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője, amiről a Mandiner számolt be.

A szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra
Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

Korcsinszkij szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább 

fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával!

Hangsúlyozta, az ukránoknak „mindent meg kell tenniük”, hogy a magyarok ne jussanak olajhoz és gázhoz.

Az ukrajnai háború következményeit az emberek közvetlenül, a mindennapjaikban érzik. Bár egyre nyilvánvalóbb, hogy egyre bizonytalanabb és veszélyesebb időszakot élünk, vannak, akik továbbra sem számolnak ezekkel a kockázatokkal. Ennek ellenére Brüsszel nem a békés rendezés irányába mozdul, hanem további pénzügyi és katonai támogatásokkal kívánja fenntartani a konfliktust.

Borítókép: Magyarország olajellátását támadja Ukrajna (Fotó: AFP)

