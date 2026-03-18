Ukrán politikai aktivista: A magyarok fűtsenek lótrágyával és fával! – videó

Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője, amiről a Mandiner számolt be.

A szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra

Korcsinszkij szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább

fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával!

Hangsúlyozta, az ukránoknak „mindent meg kell tenniük”, hogy a magyarok ne jussanak olajhoz és gázhoz.

Borítókép: Magyarország olajellátását támadja Ukrajna