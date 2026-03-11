Ukrán politológus: Magyar Péter nem blokkolná az Ukrajnának szánt hitelt

Amennyiben Magyarországon kormányváltás történne, Budapest várhatóan nem akadályozná tovább az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokat – erről beszélt Igor Reutorevics ukrán politológus egy videóban.
Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna
– fogalmazott.
Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Reutorevics azonban azzal érvelt, hogy Budapestnek a jelentős mértékű uniós források feloldása áll az érdekében.
Magyarnak ezért az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára
– összegezte.