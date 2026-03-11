Hírlevél
Ukrán politológus: Magyar Péter nem blokkolná az Ukrajnának szánt hitelt

Egy ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Amennyiben Magyarországon kormányváltás történne, Budapest várhatóan nem akadályozná tovább az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokat – erről beszélt Igor Reutorevics ukrán politológus egy videóban.

ukrán politológus
Igor Reutorevics ukrán politológus (Forrás: Ukrinform)

Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna

– fogalmazott.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Reutorevics azonban azzal érvelt, hogy Budapestnek a jelentős mértékű uniós források feloldása áll az érdekében.

Magyarnak ezért az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára

– összegezte.

 

