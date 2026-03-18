Terrorgyanú Indiában: hat ukrán került őrizetbe

A lap szerint a gyanúsítottakat a múlt héten egy összehangolt művelet keretében tartóztatták le. A Bevándorlási Hivatal a kolkatai repülőtéren vett őrizetbe egy amerikai állampolgárt, míg három ukránt a lacknow-i és a delhi repülőtereken fogtak el. Forrásokra hivatkozva a cikk azt írja, hogy az érintettek érvényes vízummal érkeztek Indiába, azonban engedély nélkül utaztak az ország keleti részén fekvő Mizoram államba, amely korlátozott övezetnek számít – írja az ukrán sajtó.

Innen átlépték a mianmari határt, ahol a jelentések szerint Indiával ellenséges etnikai csoportokkal kerültek kapcsolatba. A nyomozás azt is feltárta, hogy több drónszállítmányt vittek Mizoramba

– közölte egy forrás.

Szombaton az őrizetbe vett személyeket Delhibe szállították, ahol három napos előzetes letartóztatásba helyezték őket. Hétfőn a bíróság ezt március 27-ig meghosszabbította „további bizonyítékok gyűjtése és az ügyben feltételezett összeesküvés feltárása érdekében”.

Az NIA állítása szerint a csoport terrortámadások előkészítésében vett részt, és tevékenységük aggodalmat keltett a határokon átnyúló fenyegetések miatt.

A gyanú szerint részt vettek „nagy mennyiségű drón illegális Európából Mianmarba történő szállításában Indián keresztül”, amelyeket „etnikai fegyveres csoportok” használhattak volna. Ezeket a csoportokat azzal is vádolják, hogy betiltott „indiai felkelőcsoportokat” támogattak fegyverek és egyéb eszközök biztosításával, valamint a használatukhoz szükséges kiképzéssel.

Az ukrán külügyminisztérium sajtószolgálata egy médiának adott nyilatkozatban közölte, hogy Ukrajna indiai nagykövetsége nem kapott hivatalos értesítést az ukrán állampolgárok őrizetbe vételéről az illetékes hatóságoktól. Ugyanakkor a konzulok már biztosították a szükséges jogi segítséget és védelmet az érintettek számára a március 16-i bírósági tárgyaláson.

A külügyminisztérium azt is jelezte, hogy az indiai nagykövetség munkatársai nem kaptak lehetőséget arra, hogy kapcsolatba lépjenek a fogvatartottakkal, és felszólították az indiai hatóságokat, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést akadálytalanul.