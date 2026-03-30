Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Uniós jogot sért a baloldali spanyol kormány intézkedése

5 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Félmillió, vagy akár hétszázezer illegális bevándorló papírokhoz juttatása nem csupán biztonsági és társadalmi katasztrófával fenyegeti Európát, hanem nyíltan lábbal tiporja az európai uniós jog alapelveit is. A tekintélyes lengyel Ordo Iuris jogi kutatóintézet hivatalos levélben figyelmeztette az európai kormányfőket: Madrid egyoldalú döntése az uniós jog durva megsértése, amely az egész schengeni övezet stabilitását aláássa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Példátlan jogi és politikai vihart kavarhat a spanyol baloldali kormány legújabb húzása. A spanyol minisztertanács 2026. január 27-én egy olyan királyi rendelettervezetet fogadott el, amely tömeges amnesztiát és legális tartózkodási engedélyt biztosít akár 700 ezer, 2025 vége előtt érkezett illegális migránsnak – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál. A befolyásos lengyel Ordo Iuris Intézet elnöke, Jerzy Kwasniewski által jegyzett, minden európai miniszterelnöknek megküldött levél rámutat a lényegre: a spanyol intézkedés támadás az uniós jog ellen.

Uniós jogot sért, ha Spanyolország tartózkodási engedélyt ad félmilliónál is több migránsnak (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A jogvédő szervezet elemzése szerint Madrid döntése egyértelműen sérti az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkének (3) bekezdésében rögzített jóhiszemű együttműködés elvét.

Egy tagállam nem hozhat olyan egyoldalú intézkedést, amely a közös uniós célokat és a többi tagállam érdekeit súlyosan veszélyezteti.

A spanyol lépés emellett szembemegy az EUSZ 3. cikkének (2) bekezdésével, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását írja elő, továbbá sérti az unió közös bevándorláspolitikájának normáit is (EUMSZ 79. cikk (1) bekezdés). Az Ordo Iuris külön felhívta a figyelmet egy sokszor elhallgatott tényre: sem az Európai Unió Alapjogi Chartája, sem bármely más nemzetközi szerződés nem garantál senkinek „jogot a bevándorlásra”.

A jogsértés gyakorlati következményei katasztrofálisak a schengeni rendszerre nézve. A spanyol kormány által kiállított tartózkodási engedélyekkel ez a százezres tömeg azonnal jogot kap arra, hogy az Európai Unió bármely tagállamába belépjen (ezt a schengeni végrehajtási egyezmény 21. cikke teszi lehetővé számukra). Bár elméletileg egy másik uniós országban csak 90 napot tartózkodhatnának, a belső határellenőrzések hiányában ez a korlátozás ellenőrizhetetlen.

Ezzel Spanyolország a saját, elhibázott migrációs politikájának terheit és a munkaerőpiaci kísérletezésének következményeit jogellenesen a többi európai nemzet nyakába varrja.

Az intézet arra is figyelmeztet, hogy a lépés a közös határvédelmi politika szabályainak megsértését is jelenti, hiszen lehetetlenné teszi az amnesztiában részesülők valós személyazonosságának és biztonsági kockázatának európai szintű ellenőrzését. Európa még mindig a korábbi migrációs hullámok hatásait nyögi, a szociális és egészségügyi rendszerek pattanásig feszültek.

Az Ordo Iuris határozott fellépést követel. Felszólítják az európai országok vezetőit: álljanak ki nemzeteik biztonsága és a közös jogrend tiszteletben tartása mellett. Szerintük uniós szintű jogi ellenlépésekre és közvetlen diplomáciai nyomásgyakorlásra van szükség a spanyol kormánnyal szemben, mielőtt az illegális tömegek uniós jogokkal felvértezve elárasztják a kontinenst.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!