Így akarták térdre kényszeríteni Magyarországot a választások előtt – videó

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem. Kifejtette, hogy ezért Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a választás tétje hatalmas

Fotó: MTI

Ezért láthatják, hogy olyan titkosszolgálati beavatkozások zajlanak, amelyek egy része nem látható a nyilvánosság előtt, ezekkel szemben mi is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel küzdünk. Egy része viszont ezeknek a beavatkozásoknak meg elképesztően látványos. Itt van például az olajblokád

– mondta. Majd azzal folytatta, látható, ahogy most Brüsszelben játsszák a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír a Zelenszkijnek, a Zelenszkij levelet ír a Von der Leyennek, eljátsszák, hogy itt az ukránok hoztak egy döntést, amiről más nem tudott, és most az Európai Bizottság gépészkedik, hogy valami működjön, azonban Szijjártó Péter szerint ez nem így van.

Hát szórakoznak velünk, hülyének néznek minket, de mi magyarok vagyunk, nem a hülyék. Tehát mi pontosan átlátunk a szitán, hogy itt ezt a döntést is közösen hozták meg. Leültek és átnézték, hogyan lehet beavatkozni a magyar választásba a Tisza Párt érdekében. Ebből az egyik volt az olajblokád. Mert nyilvánvalóan mi volt a céljuk? Legyen olajblokád, legyen olajellátási válság, legyenek hosszan kígyózó sorok a benzinkutaknál, legyen ezer forint a benzin. Az ilyesmi nagyon ritkán használ a kormánynak egy hónappal a választás előtt

– tette hozzá. Szijjártó Péter tudatta, hogy a kormány azonban felkészült, a tengeri szállítmányok meg lettek rendelve, a tartalékok fel voltak töltve, Szlovákiával és Szerbiával pedig megállapodtak az együttműködésről, s így sikerült kivédeni az olajblokádot.

Amikor látták, hogy kivédtük, rámentek a totális energiablokádra. És mit csinálnak? Drónok tucatjaival lövik a Török Áramlat vezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős

– emlékeztetett, dupla bűnnek nevezve ezt a jelenlegi helyzetben, amikor az iráni háború miatt amúgy is nagy energiaellátási nehézségekkel néz szembe a világ. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy mivel Európa előzőleg kitiltotta az orosz kőolajat, most pedig az arab import is veszélybe került, a kontinens húzhatja a legrövidebbet a jelenlegi helyzetben. Majd kitért a földgázellátásra is, és rámutatott, hogy az európai tárolók töltöttsége jelenleg csak az éves fogyasztás kilenc százalékát tudná fedezni, míg Magyarországon ez a szám 24 százalék.

De ennél jóval feljebb szeretnénk menni. Ezért úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük a földgázszállítást Ukrajnába, minden, amit oda szállítottak volna, az megy be a magyar tárolókba annak érdekében, hogy Magyarország meg tudja védeni magát egy földgázellátási válságtól és egy áremelkedéstől

– emelte ki. Megjegyezte, hogy ha nem lenne olcsó orosz kőolaj és földgáz, akkor a rezsicsökkentés veszélybe kerülne, és a számlák a jelenlegi háromszorosára emelkednének.

Ugye megy ez az oroszozás, kémezés, hazaárulózás […] S én még egyetlen olyan oroszozót, kémezőt és hazaárulózót nem láttam, aki jelentkezett volna önként, hogy a jövő hónaptól készen áll a háromszoros rezsiszámla kifizetésére. Ezt érdemes mérlegelni mindenkinek, aki mondjuk ilyeneket ordibál vagy ilyen gondolatokat ébreszt magában

– fogalmazott.