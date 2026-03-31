Vance ukrán választási beavatkozás ügyben indított vizsgálatot

A Trump-adminisztráció az új munkacsoport létrehozásával azt kívánja jelezni, hogy határozottabban lép fel a szociális programokat érintő csalások ellen, amelyeket Vance szerint a szövetségi kormány évtizedeken át nem kezelt megfelelően. Az alelnök kiemelte: a visszaélések nemcsak az adófizetők pénzét csökkentik, hanem a mindennapi közszolgáltatások működését is rontják, ezért átfogó, kormányzati szintű fellépésre van szükség – számolt be az AP News.

J. D. Vance munkacsoportja vizsgálatot indított az ukrán választási beavatkozás ügyében (Fotó: AFP)

A kezdeményezést több, nagy visszhangot kiváltó ügy is indokolja, köztük a minneapolisi napközihálózatokhoz kapcsolódó csalási botrányok, valamint az egyes államokban elkövetett választási visszaélések.

A munkacsoportban a kormány több kulcsszereplője is részt vesz, köztük a kabinet tagjainak jelentős része, az igazságügyi minisztérium új csalásellenes részlegének vezetője, valamint a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke.

A kormány a hatékonyabb fellépés érdekében egy új igazságügyi egységet is létrehozott, noha korábban is folytak hasonló vizsgálatok – írja az AP News.

Ukránok keze az amerikai választásokban

Mint kiderült, titkosítás alól feloldott amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán tisztségviselők egy olyan tervről egyeztettek, amelynek célja az lett volna, hogy az eredetileg tiszta energiaforrásokra szánt, amerikai támogatásból származó több száz millió dollárt közvetett módon visszairányítsák az Egyesült Államokba.

A lehallgatott kommunikációk alapján a források jelentős részét Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának és a Demokrata Párt finanszírozására használhatták fel, amerikai alvállalkozókon és nehezen nyomon követhető konstrukciókon keresztül. Az illetékes amerikai szervek részéről az is felmerült, hogy a Biden-kormányzat idején nem történt érdemi vizsgálat az ügyben.

‼️ONCE A SPY, ALWAYS A SPY‼️



It seems that “investigative” journalist Szabolcs Panyi, the man behind the Hungarian Russia Hoax, always shows up on the side of those who want to topple Hungary’s national government and install a pro-Brussels, pro-Ukraine government in its place.… https://t.co/1zBdHnRZMM pic.twitter.com/FcqzeT6e8K — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 25, 2026

Donald Trump Jr. egy podcastban arról beszélt, hogy a háborúban álló Ukrajna „tiszta energia projektek” címen kapott forrásokat, amelyeknek állítása szerint 90 százalékát a Samantha Power vezette USAID-en és más civil szervezeteken keresztül visszaforgatták a demokrata választási kampány támogatására, míg a fennmaradó 10 százalékból Zelenszkij és köre részesülhetett.