Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Alice Weidel

Zelenszkij fenyegetése után megszólalt az AfD társelnöke

Tegnap, 12:02
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AfD társelnöke reagált arra, hogy Volodimir Zelenszkij nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az eset nemzetközi visszhangot váltott ki, és Weidel szerint Zelenszkij szavai veszélyes fordulópontot jelentenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alice WeidelOrbán ViktorZelenszkij

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált az ukrán elnök fenyegetőzésére, mint írta – a német szövetségi kormány és az EU partnere – Volodimir Zelenszkij nyíltan azzal fenyegeti a magyar kormányfőt, Orbánt Viktort, hogy az ukrán katonák meglátogatják a lakcímét. Weidel szerint ez veszélyes fordulópontot jelent.

Zelenszkij azzal fenyegette Magyarország kormányfőjét, hogy az ukrán katonák meglátogatják, ha keresztbe tesz nekik
 Zelenszkij azzal fenyegette Magyarország kormányfőjét, hogy az ukrán katonák meglátogatják, ha keresztbe tesz nekik
Fotó: AFP

Nemzetközi visszhangot váltott ki Zelenszkij fenyegetése. Az ukrán elnök arról beszélt, hogyha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Brüsszel ráadásul bármire képes, hogy egy bábot ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére, hiszen a szuverén nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!