Zelenszkij fenyegetése után megszólalt az AfD társelnöke

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált az ukrán elnök fenyegetőzésére, mint írta – a német szövetségi kormány és az EU partnere – Volodimir Zelenszkij nyíltan azzal fenyegeti a magyar kormányfőt, Orbánt Viktort, hogy az ukrán katonák meglátogatják a lakcímét. Weidel szerint ez veszélyes fordulópontot jelent.

Zelenszkij azzal fenyegette Magyarország kormányfőjét, hogy az ukrán katonák meglátogatják, ha keresztbe tesz nekik

Fotó: AFP

Nemzetközi visszhangot váltott ki Zelenszkij fenyegetése. Az ukrán elnök arról beszélt, hogyha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Brüsszel ráadásul bármire képes, hogy egy bábot ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére, hiszen a szuverén nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.