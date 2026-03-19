Washingtoni drónfenyegetésről érkezett beszámoló, két miniszter is érintett

Azonosítatlan drónokat észleltek egy washingtoni katonai bázis felett, ahol Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter van elszállásolva. Az eset miatt felmerült az érintett miniszterek átköltöztetése. Az amerikai hatóságok egyelőre nem tudják, honnan érkeztek a pilóta nélküli eszközök – számolt be róla a Reuters.

A washingtoni McNair katonai bázis felett elrepülő azonosítatlan drónok miatt rendeltek el készültséget

A jelentés szerint a kivizsgálást végző szakemberek egyelőre nem tudták megállapítani, honnan érkeztek a drónok – ezt három forrás is megerősítette a Washington Postnak. A drónfenyegetést követően megbeszélést tartottak a Fehér Házban. A Fort McNair katonai bázis felett észlelt pilóta nélküli eszközök miatt felmerült annak lehetősége, hogy Rubiót és Hegsethet máshová költöztetik át. A Pentagon vezető szóvivője, Sean Parnell elzárkózott attól, hogy nyilatkozzon:

A minisztérium biztonsági okokból nem kommentálhatja a miniszter (Hegseth) mozgását, és az ilyen jellegű tudósítások súlyosan felelőtlenek.

A The Jerusalem Post beszámolója szerint az incidens az elmúlt 10 napban történt és egyetlen éjszaka alatt több drónt is észleltek a katonai bázis felett. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő elmondta, hogy a hadsereg egyre fokozottabban figyeli a lehetséges fenyegetéseket a közel-keleti feszültségek eszkalálódása miatt. Kedden az amerikai külügyminisztérium elrendelte, hogy az összes amerikai diplomáciai képviselet haladéktalanul végezzen biztonsági felmérést. A jelentések szerint ezen a héten a New Jersey állambeli Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst és a floridai MacDill légibázis Charlie szintre emelte a védelmi készültséget, ami arra utal, hogy támadás vagy egyéb fenyegetés lehetőségével számolnak. Az Egyesült Államok Központi Parancsnokság (CENTCOM) főhadiszállását ezen a héten kétszer is lezárták. Hétfőn egy gyanús csomag vezetett lezáráshoz.

