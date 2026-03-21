Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

Védett ár

orosz olaj

Hirtelen fordulat Washingtonban, a közel-keleti helyzet miatt változik a politika

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok enyhíteni kezdte az Oroszországgal szembeni szankciókat, mivel a globális energiapiac egyre nagyobb nyomás alá kerül. A döntések nyomán Moszkva jelentős bevételekhez juthat, Washington ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy csak átmeneti intézkedésekről van szó, amelyeket a közel-keleti feszültségek és az emelkedő árak indokolnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz olajTrumpOroszország

Az Egyesült Államok több orosz állampolgárt és Oroszországhoz köthető vállalatot is levett a szankciós listáról, korábban pedig enyhítette az orosz olajra vonatkozó korlátozásokat. A döntés hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak állnak. Az enyhítés jelentős bevételt hoz Moszkvának, ugyanakkor Washington szerint csak átmeneti intézkedésekről van szó – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Washington az orosz olajszankciók enyhítését követően több személyt és entitást is levett a szankciós listáról
 Fotó: AFP

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése szerint március 20-án az Egyesült Államok két orosz állampolgárt, valamint további, Oroszországhoz kötődő személyeket és entitásokat törölt a szankciós listáról. Az amerikai szankciós listán szereplő személyekre és szervezetekre gazdasági korlátozások vonatkoznak, beleértve a vagyonbefagyasztást is. Emellett az amerikai cégek és magánszemélyek nem léphetnek üzleti kapcsolatba a listán szereplőkkel. 

Bár a pénzügyminisztérium nem adott magyarázatot a módosításokra, Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időben több lépést is tett az Oroszországgal szembeni korlátozások enyhítésére, a globális energiapiac stabilizálásának érdekében. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai kormány engedélyt adott a március 12-ig hajókra rakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítására és értékesítésére washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig – ami napi mintegy 150 millió dolláros bevételt hozhat a Kremlnek. Néhány nappal korábban a pénzügyminisztérium Indiának is ideiglenes engedélyt adott arra, hogy orosz nyersolajat vásárolhasson.

Trump azt állította, hogy az olajszankciók felfüggesztése ideiglenes lesz.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!