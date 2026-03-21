Hirtelen fordulat Washingtonban, a közel-keleti helyzet miatt változik a politika

Az Egyesült Államok több orosz állampolgárt és Oroszországhoz köthető vállalatot is levett a szankciós listáról, korábban pedig enyhítette az orosz olajra vonatkozó korlátozásokat. A döntés hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak állnak. Az enyhítés jelentős bevételt hoz Moszkvának, ugyanakkor Washington szerint csak átmeneti intézkedésekről van szó – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Washington az orosz olajszankciók enyhítését követően több személyt és entitást is levett a szankciós listáról

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése szerint március 20-án az Egyesült Államok két orosz állampolgárt, valamint további, Oroszországhoz kötődő személyeket és entitásokat törölt a szankciós listáról. Az amerikai szankciós listán szereplő személyekre és szervezetekre gazdasági korlátozások vonatkoznak, beleértve a vagyonbefagyasztást is. Emellett az amerikai cégek és magánszemélyek nem léphetnek üzleti kapcsolatba a listán szereplőkkel.

Bár a pénzügyminisztérium nem adott magyarázatot a módosításokra, Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időben több lépést is tett az Oroszországgal szembeni korlátozások enyhítésére, a globális energiapiac stabilizálásának érdekében.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai kormány engedélyt adott a március 12-ig hajókra rakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítására és értékesítésére washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig – ami napi mintegy 150 millió dolláros bevételt hozhat a Kremlnek. Néhány nappal korábban a pénzügyminisztérium Indiának is ideiglenes engedélyt adott arra, hogy orosz nyersolajat vásárolhasson.