Zaharova az orosz sajtóban arról beszélt, hogy Litvánia „kész a legjobbat is odaadni”, ha az Egyesült Államok ezt kéri tőle, írja a Life.ru.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Zaharova Ukrajnát is megemlítette

Az orosz külügyi szóvivő Litvániát Ukrajnához hasonlította, azt állítva: „csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni”.

A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy Moszkva szerint egyes kelet-európai országok feltétel nélkül követik Washington külpolitikai irányvonalát.

Asta Skaisgiryte (Forrás: Lietuviu)

A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban úgy nyilatkozott: Litvánia kész megfontolni katonák küldését Iránba, amennyiben erre hivatalos amerikai felkérés érkezik. Hozzátette: egy ilyen művelethez más szövetségesek is csatlakozhatnak.

Moszkva élesen bírál minden olyan nyugati katonai kezdeményezést, amely szerinte tovább destabilizálhatja a Közel-Keletet.