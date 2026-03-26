Zelenszkij a Donbaszból való kivonulásról beszélt

Az Egyesült Államok biztonsági garanciákat javasol Ukrajnának cserébe azért, hogy Kijev kivonja csapatait a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről – mondta Volodimir Zelenszkij elnök a The Kyiv Independent beszámolója szerint.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump

Az amerikaiak készek magas szinten véglegesíteni ezeket a garanciákat, amint Ukrajna kész kivonulni a Donbaszból

– mondta Zelenszkij.

Az elnök figyelmeztetett, hogy egy ilyen kivonulás veszélyeztetné Ukrajna biztonságát, mivel Kijevet arra kényszerítené, hogy feladja erős védelmi állásait, ami potenciálisan Ukrajnát és egész Európát is veszélybe sodorhatja.

Zelenszkij azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump növeli a nyomást Ukrajnára, miközben Washington gyorsan véget akar vetni a háborúnak, és közben Iránnal való konfliktusára összpontosít.

„A Közel-Kelet határozottan hatással van Trump elnökre, és szerintem a következő lépéseire is. Trump elnök sajnos – véleményem szerint – továbbra is azt a stratégiát választja, hogy nagyobb nyomást gyakorol az ukrán félre” – mondta Zelenszkij.

Nem állították le a szállításokat. Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek és csapatának” – tette hozzá. „De ezek a Patriot rakétaszállítások nem olyan mértékűek, mint amire szükségünk lenne

– mondta.

Zelenszkij megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az Egyesült Államok vezette erőfeszítések az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás közvetítésére gyakorlatilag megrekedtek, miközben Washington figyelme a Közel-Kelet felé tolódott.

Ukrajna delegációja a hétvégén két napot töltött az Egyesült Államokban, ahol a Trump-adminisztráció képviselőivel találkozott.

Zelenszkij korábban azt mondta, hogy a csapat beszámolt neki a „fő fókuszterületekről, lehetőségekről és kihívásokról”, további részletek közlése nélkül. A Donbasz régió státusza továbbra is a legvitatottabb kérdés Kijev és Moszkva között.

Oroszország továbbra is azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a térségből. Ezt a követelést Kijev ismételten elutasította.

Ukrajna álláspontja szerint a jelenlegi frontvonalak befagyasztása jelenti a legreálisabb alapot a tűzszünethez. Zelenszkij hozzátette, hogy egy amerikai–ukrán biztonsági garanciákról szóló dokumentum januárban „100 százalékban készen állt”, de a Miami-ban tartott amerikai–ukrán egyeztetések után további munkára volt szükség.

Elmondta, hogy Oroszország arra számít, hogy Washington elveszíti érdeklődését a tárgyalások iránt, és visszalép a békefolyamattól.

Miután Oroszország ezen a héten nagyszabású csapásokat mért ukrán városokra, Zelenszkij megköszönte a Trump-adminisztrációnak, hogy folytatja a Patriot légvédelmi rendszerek szállítását.