Zelenszkij beismerte, hogy esze ágában sincs megindítani az olajszállítást

Mellébeszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de végül csak kimondta, hogy nem műszaki, hanem politikai okok állnak annak a döntésnek a hátterében, hogy nem indítják újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Zelenszkij elismerte, hogy politikai okookból nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az ukrán államfő újságíróknak először a helyreállítás költségeiről beszélt, aztán az oroszokat kezdte el okolni.

Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják a vezetéket

– panaszolta, hozzátéve, hogy ilyen felszólításokat csak ők, ukránok kaptak.

Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának”, vagy hogy „nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit”? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik

– sorolta tovább az ukrán sérelmeket Zelenszkij.

Az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket? És közben továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának?

– tette hozzá.

Az ukrán elnök, bár eleinte a bejáratott narratíva szerint műszaki okokról beszélt, végül csak kibökte, hogy politikai döntés áll az olajszállítás szüneteltetésének hátterében.

Beszéltem Ficóval. (...)Azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mire? Az orosz kőolaj tranzitjára? Arra, hogy az orosz kőolaj tranzitjával az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka

– fogalmazott.

Ennek ellenére azért igyekezett hitelteleníteni a magyar kormány által a vezeték műszaki állapotával kapcsolatos bizonyítékokat.

Műholdról a technikai tartályokat lehet látni – ott egy nagy tartály szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt. Ezen meglepődtem, de mindenesetre minden előfordulhat

– mondta Zelenszkij.