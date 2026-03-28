Zelenszkij találkozott az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével: fontos részletek derültek ki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 28-án közölte, hogy találkozott Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A megbeszélés során a felek megállapodtak a biztonsági és védelmi együttműködés erősítéséről – számolt be róla a ZN.

„Csapatunk véglegesíti a részleteket” – írta Zelenszkij a Telegramon.

A tárgyalásokon kiemelt téma volt az Emírségek biztonsági helyzete, valamint az iráni légicsapások és a Hormuzi-szoros blokádja.

Ezek a fejlemények közvetlen hatással vannak a globális olajpiacra, ezért a felek külön figyelmet fordítottak a térség stabilitására. Zelenszkij emellett azt is felajánlotta, hogy Ukrajna megosztja a tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezés terén. Ez segíthet abban, hogy az ország több támogatást kapjon, főleg az egyre drágább és nehezebben beszerezhető amerikai rakéták biztosításához. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős védelmi tudásra tett szert. Mint fogalmazott:

Minden normális állam számára fontos a stabilitás biztosítása és az élet védelme a modern fenyegetésekkel szemben. Ukrajna rendelkezik a szükséges szakértelemmel ezen a területen: városainkban sajnos négy éve, teljes körű háború dúl, napi támadások érik. Az ukránok kifejlesztettek egy megfelelő védelmi rendszert, amely jelentős százalékban biztosítja az ellenséges drónok és rakéták lelövését. Pontosan ezt a rendszerszintű megközelítést és integrált tapasztalatot kínáljuk partnereinknek.

A találkozón a felek a kétoldalú kapcsolatok bővítésének lehetőségeiről is egyeztettek. A sajtóértesülések szerint szóba került egy átfogó gazdasági megállapodás is, amely új alapokra helyezheti az együttműködést, bár ennek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A látogatás része annak a szélesebb körű diplomáciai útnak, amely során Zelenszkij a Perzsa-öböl menti országok vezetőivel tárgyal.

Az ukrán elnököt elkísérte Rusztem Umerov is. A Bloomberg értesülései szerint az ukrán delegáció további fontos egyeztetéseket tervez a térségben. Ezek célja, hogy biztosítsák a Szaúd-Arábiával kötendő légtér-biztonsági megállapodásokat, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a régió stabilitása szempontjából.