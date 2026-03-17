A felvételen egy katonát látunk, amint méltóságteljesen, de megtörten nyújt át egy szorosan összehajtott kék-sárga lobogót egy gyászoló családnak. Ez a gesztus a legmagasabb katonai tiszteletadás jele Ukrajnában, ám a képhez fűzött kommentárok rávilágítanak a társadalomban feszülő mély ellentétekre – írja a Magyra Nemzet.

Zelenszkij elárulta az ukrán népet: sokkal több a hősi halott, mint amennyit beismert

Képmutatás

A toborzók erőszakkal besorozzák az embereket, aztán a temetőkben a feleségeknek és anyáknak adják az ukrán zászlót – ez a legmagasabb szintű képmutatás.

A „buszifikáció” árnyékában

A helyi közbeszédben csak „buszifikációnak” nevezett jelenség – amikor a toborzók (TCK) az utcáról, gyakran kényszerrel viszik el a férfiakat – rányomja a bélyegét a gyászra is. A kritikus hangok szerint mérhetetlen tragédia, hogy miközben a hatóságok az utcákon hajtják végre a sorozást, végül egy darab vászonnal próbálják betölteni az űrt, amit egy apa, férj vagy fiú elvesztése hagy maga után.

Hajszin: a város, ahol mindenki gyászol

A tragédia mértékét jól jelzi a Vinnyicja megyei Hajszin példája. A kevesebb mint harmincezer fős kisvárosban mára egy egész emléksétányt töltenek meg az elesett helyi hősök arcképei. Végeláthatatlan sorban lengenek a zászlók a fotók felett, emlékeztetve mindenkit: a statisztikák mögött valódi életek és kettétört családok állnak. A feltöltő arra hívja fel a figyelmet a leírásban, hogy ha egy ekkora kisvárosban ennyi az áldozat, akkor mekkora lehet a veszteség a milliós nagyvárosokban.

Képzeljétek el, mekkora lehet a halottak száma a milliós nagyvárosokban...

Az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Például amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek.

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a döntéseket az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, Manfred Weber többször kijelentette:

Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés.

Ennek a politikai iránynak a szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja.

A kijevi látogatás politikai üzenete túlmutatott a látogatás tényén. A brüsszeli politikában az ilyen utak egyértelmű jelzést adnak arról, hogy egy politikus melyik európai közösséghez kíván tartozni.