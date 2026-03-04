Ismét akcióba léptek Zelenszkij emberrablói, ezúttal Kárpátalján. A Telegramon közzétett videó bejegyzése szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcolnak el.

Kárpátaljáról hurcoltak el egy szerencsétlen férfit Zelenszkij emberrablói (Forrás: Telegram)

A videón az látható, hogy több ember a földön húzva vonszol ki egy férfit a ház kapuján, – miközben az áldozat torka szakadtából üvölt – ezután betuszkolják egy járműbe, majd elhajtanak vele.

Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló esetről érkeznek beszámolók. A sorozók bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, tömegközlekedési eszközökön, a piacon vagy akár az utcán is.

Egy korábbi felvétel szerint egy férfit a hadkiegészítő központ (TCK) munkatársai szintén próbáltak elvinni, azonban nem tudták kirángatni a vaskerítés mögül. Több egyenruhás megpróbálta megragadni és elvonszolni, miközben a férfi teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodott. Végül a toborzóknak nem sikerült lerángatniuk.

Harkovban a toborzók úgy rángattak ki egy férfit egy épületből, hogy a karjainál és a lábainál fogva gyakorlatilag a talajon, illetve a lépcsőkön vonszolták végig, majd mint valami csomagot, egyszerűen behajították áldozatukat egy kisbuszba.

Egy másik nyilvánosságra került felvételen pedig az látható, hogy a toborzók egy helyi hatósági személlyel együtt erőszakkal egy járműbe kényszerítenek egy civil ukrán férfit. A videót egy helyi lakos készítette, és a képsorokon az is látszik, hogy a közelben tartózkodó nők megpróbálnak a férfi segítségére sietni. A tiltakozók azonban nem tudnak közbelépni, mert a toborzók útjukat állják, és testi kényszerrel tartják őket távol. A felvételt rögzítő férfi közben hangosan tiltakozik a történtek miatt.