Ukrajnában immár több mint négy van érvényben a hadiállapot, a hadsereg pedig folyamatosan utánpótlási gondokkal küzd. A területi toborzóközpontok (TCK) emberei az egész országban razziáznak: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon és az utcán is lecsaphatnak. A közösségi oldalakon sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyek vitatott eljárásokról és civilekkel szembeni kemény fellépésről tanúskodnak, így érhető, hogy miért fokozódik az ukrán lakosság ellenállása. Sokan úgy látják, börtönbe kerülni jobb választás, mint a frontra.

Zelenszkij emberrablói akkora sebet ejtenek a nemzeten, amely a háború után is megmarad

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, februárban Odesszában egy TCK-s rátámadt egy fiatalra és ütlegelni kezdte. Az eset ismét rávilágított a kényszersorozás erőszakos gyakorlatára, a kényszerítésekre és a civilekre leselkedő veszélyekre. Számos videó látott napvilágot kényszerítésről és olyan esetekről, amikor erőszakot alkalmaztak – látszólag bármiféle ok nélkül – a civilekkel szemben a toborzótisztek.

Odesszában egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit. A többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.

Egy másik odesszai incidens során egy boltos közbeavatkozott, amikor észrevette, hogy a TCK-sok egy fiatal férfit akarnak elkapni. Beengedte a fiút az üzletbe, majd útját állta Zelenszkij emberrablóinak.

Naponta kerülnek nyilvánosságra videók arról, ahogy civileket terrorizálnak a toborzótisztek. Kijevben például egy férfit arccal a hóba nyomtak, mielőtt betessékelték volna egy érkező járműbe. A toborzók gyakran a helyi hatóságokkal együtt lépnek fel, a tiltakozókat pedig fizikai erővel kényszerítik.

A civilek egy része már felkészülten reagál a TCK-sok jelentette veszélyre. Lvivben gázspray-vel fújtak le egy toborzótisztet, miután iratokat kért. A háború alapjaiban változtatta meg az ukrán emberek életét, és a kényszersorozás sokak szerint olyan nyomokat hagy, amelyek a konfliktus lezárulta után is megmaradnak.