Durvul az ukrán hangnem: Zelenszkij fenyeget, a propagandasajtó önmerényletről ír

Zelenszkij egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek.
Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort
A Reuters tudósítása szerint Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:
az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak, hogy felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele.
A magyar kormány elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök szavait.
Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij, politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.
Ezt követően pedig Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. Arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.
A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!
Fico mintájára merénylettel fenyegetik Orbán Viktort
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt. Azt mondta, ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
Orbán Viktor korábban is kapott nyílt fenyegetést Ukrajnából
Az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben. Zelenszkij szavai előtt Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Egy videóban Karasz azt mondja, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”
Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: »KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok«
– hangzik el a videóban.
Nemsokkal később újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából, akkor már egy szamurájkard is előkerült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik influenszere, Dmitro Kornyijenko egy karddal a kezében beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nyársra akarja húzni.
Az ukránok tehát egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy beavatkoznának a magyar politikába Magyar Péter támogatásával, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel irányába kedvezőbb politikát várnak.
Közben a magyar ellenzék Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak közte éa Ukrajna között. Az ország melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.