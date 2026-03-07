Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, lángokban áll a Közel-Kelet

Az elmúlt héten tovább zajlott az olajblokád ügye, azonban az ukrán elnök ezúttal minden határt átlépve megfenyegette a miniszterelnököt. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha Orbán Viktor nem áll el az ukrán hadikölcsön vétójától, akkor megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek. A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és a magyar állampolgárságú hadifoglyo szabadonbocsátását kérte. Ezt követően Szijjártó Péter Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami után két magyar hadifoglyot is hazahozott a külügyminiszter. Az Egyesült Államok Irán elleni támadása nyomán az egész régió lángba borult, miután az iszlám ország a környező országokra is rakétacsapásokat mért. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a több millió külföldi valutát és aranyat szállító ukrán konvoj ügyében. A szakértők szerint Európának újabb migrációs hullámra és megnövekedett terrorfenyegetésre kell készülnie. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ezen a héten sem maradtunk külpolitikai események nélkül, hiszen az ukrán olajblokád tovább eszkalálódott. Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy ha a magyar miniszterelnök nem hagy fel a vétó tervével az ukrán hadikölcsön tekintetében, akkor megadja a lakcímét az ukrán katonáknak.

A történtek példátlan politikai támadást jelentenek, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom pedig tüntetést is szervezett az ukrán nagykövetség elé, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt.

Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat

– írta reakciójában Orbán Viktor.

Magyar hadifoglyok tértek haza

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon. A magyar miniszterelnök az olajellátásról, a háborúról és a magyar hadifoglyokról is beszélt. Ezt követően Szijjártó Péter a héten Moszkvába utazott, ahol többek között energetikai kérdésekről beszélt az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. A külügyminiszter és az orosz elnök áttekintették a szállításokkal kapcsolatos nehézségeket, Oroszország azonban vállalata, hogy a nehéz körülmények ellenére is változatlan árón leszállítja hazánknak a megrendelt mennyiséget.

A külügyminiszter emellett azonban más ügyben is eljárt, hiszen nem sokkal korábban két magyar származású, Kárpátaljáról elhurcolt férfi kért segítséget a kormánytól, miután orosz hadifogságba esett.

Az egyeztetésekmezen a téren is sikeresek voltak, az orosz közlés szerint pedig Vlagyimir Putyin kettős állampolgárságukra tekintettel, és a magyar miniszterelnök kérésére úgy döntött, hogy a két hadifogoly a külügyminiszterrel együtt hazatérhet Budapestre.