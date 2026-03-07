Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, lángokban áll a Közel-Kelet

Az elmúlt héten tovább zajlott az olajblokád ügye, azonban az ukrán elnök ezúttal minden határt átlépve megfenyegette a miniszterelnököt. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha Orbán Viktor nem áll el az ukrán hadikölcsön vétójától, akkor megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek. A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és a magyar állampolgárságú hadifoglyo szabadonbocsátását kérte. Ezt követően Szijjártó Péter Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami után két magyar hadifoglyot is hazahozott a külügyminiszter. Az Egyesült Államok Irán elleni támadása nyomán az egész régió lángba borult, miután az iszlám ország a környező országokra is rakétacsapásokat mért. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a több millió külföldi valutát és aranyat szállító ukrán konvoj ügyében. A szakértők szerint Európának újabb migrációs hullámra és megnövekedett terrorfenyegetésre kell készülnie. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Ezen a héten sem maradtunk külpolitikai események nélkül, hiszen az ukrán olajblokád tovább eszkalálódott. Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy ha a magyar miniszterelnök nem hagy fel a vétó tervével az ukrán hadikölcsön tekintetében, akkor megadja a lakcímét az ukrán katonáknak.
A történtek példátlan politikai támadást jelentenek, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom pedig tüntetést is szervezett az ukrán nagykövetség elé, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt.
Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat
– írta reakciójában Orbán Viktor.
Magyar hadifoglyok tértek haza
Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon. A magyar miniszterelnök az olajellátásról, a háborúról és a magyar hadifoglyokról is beszélt. Ezt követően Szijjártó Péter a héten Moszkvába utazott, ahol többek között energetikai kérdésekről beszélt az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. A külügyminiszter és az orosz elnök áttekintették a szállításokkal kapcsolatos nehézségeket, Oroszország azonban vállalata, hogy a nehéz körülmények ellenére is változatlan árón leszállítja hazánknak a megrendelt mennyiséget.
A külügyminiszter emellett azonban más ügyben is eljárt, hiszen nem sokkal korábban két magyar származású, Kárpátaljáról elhurcolt férfi kért segítséget a kormánytól, miután orosz hadifogságba esett.
Az egyeztetésekmezen a téren is sikeresek voltak, az orosz közlés szerint pedig Vlagyimir Putyin kettős állampolgárságukra tekintettel, és a magyar miniszterelnök kérésére úgy döntött, hogy a két hadifogoly a külügyminiszterrel együtt hazatérhet Budapestre.
Lángokban áll a Közel-Kelet
Az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, amely során az ország vezetőinek egy jelentős részét sikeresen likvidálták. Köztük volt Ali Hamenei ajatollah is, ez azonban nem akadályozta meg Iránt abba, hogy a régió szinte össze országát célba vegye. A világ két legnagyobb légitársasága, a Emirates és a Quatar Airline is földre kényszerült, több ország légtere pedig szinte folyamatosan zárva van.
A külügyminisztérium szinte azonnal munkához látott, és elkezdték a mentesítő járatok szervezést, amelyek közül az elsők a hét közepén már meg is érkeztek.
Az amerikai jelentések szerint Irán rakétaprogramját sikeresen felszámolták, ahogy az ország tengeri flottájának a nagy részét is sikerült megsemmisíteni. Ettől függetlenül azonban a hadműveletek tovább zajlanak, a régió pedig feltehetőleg hosszútávon nyögi majd a konfliktus okozta gazdasági károkat.
Pénzmosás miatt nyomoz a NAV az ukrán aranykonvoj ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.
Az ukrán magyarázat szerint bankok közötti tranzakció történt, azonban az nem világos, hogy ezt miért nem átutalással kezdeményezték.
Ahogy az esem tisztázott, hogy milyen szerepe volt annak a volt titkosszolgálati tábornoknak aki a kocsiban utazott. Szijjártó Péter az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy a magyar kormány magyarázatot vár az ukránoktól a pénz eredetére és céljára is.
Migráció és terror: újabb veszély fenyegeti Európát
A Közel-Keleten fokozódó feszültség, az Irán elleni légicsapások és a szíriai káosz soha nem látott migrációs hullámot indíthat el Európa felé, amely súlyos terrorveszélyt hordoz magában. Szakértők egybehangzóan figyelmeztetnek: aktiválódhatnak az alvósejtek, a terroristák pedig ismét beszivároghatnak a migránsok közé, ahogy azt már a korábbi években is tették. Európa biztonsága forog kockán, a brüsszeli vezetés azonban továbbra is a migráció kezelését helyezi előtérbe a megállítása helyett.
Míg a világ figyelme az iráni és az ukrajnai konfliktusokra összpontosul, Szíria északkeleti része valóságos puskaporos hordóvá vált. Az Iszlám Államhoz köthető több ezer harcos szabadulhat ki a börtönökből és táborokból, akik ezután akár Európa felé is vehetik az irányt, ami beláthatatlan következményekkel jár a kontinensre nézve.
Ezzel párhuzamosan az iráni helyzet is növeli a terrorveszélyt. Az iráni vezetés által kiadott fatva, amely bosszúra szólítja fel a muszlimokat, fokozhatja az európai támadások valószínűségét.