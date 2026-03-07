Zelenszkij fenyegetése komoly nemzetközi visszhangot váltott ki

Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban és az Európai Parlamentben is komoly visszhangot váltott ki az ukrán elnök fenyegetése. Volodimir Zelenszkij szavait elítélte a Patrióták Európáért képviselőcsoport mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök, az Osztrák Szabadságpárt és a német AfD vezetése is.

Zelenszkij szavai nem maradt válasz nélkül a nemzetközi színtéren sem

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az ukrán elnök nemrég minden határon túlment. Volodimir Zelenszkij ugyanis azzal fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem áll el a 90 milliárd eurós hadikölcsön vétójától, akkor megadja a lakcímét az ukrán katonáknak. A fenyegetés a nemzetközi térben is megtette a hatását, Európa vezető politikusai pedig egymás után ítélték el Zelenszkij kijelentését.

Robert Fico elsők között reagált a fenyegetésre és szolidaritását fejezte ki a magyar miniszterelnökkel. Fico egyúttal felszólította az Európai Bizottságot, hogy határolódjanak el az ukrán elnök kijelentéseitől. A szlovák miniszterelnök emellett jelezte, hogy ha Zelenszkij továbbra is hasonló hangnemben kommunikál, úgy más EU-s ország is megvétózhatja a kölcsönt.

Éles kritikát fogalmazott meg a Patrióták Európáért képviselőcsoport is közleményében.

A frakció szerint az ilyen fenyegetések elfogadhatatlanok és összeegyeztethetetlenek a demokratikus normákkal, valamint azzal a kölcsönös tisztelettel, amelynek a partnerek közötti kapcsolatokat kellene jellemeznie. A Patrióták Európáért közleménye emlékeztetett rá, hogy az uniós tagállamok eddig mintegy kétszázmilliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kezdete óta.

Az AfD társelnöke Alice Weidel szerint a történtek veszélyes fordulópontot jelentenek, az ukrán elnök pedig kijelentéseivel egyértelműen átlépett egy határt.

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára bírálta a jelenlegi kormányt, amiért szerinte nem reagált megfelelően Zelenszkij szavaira. Christian Hafenecker szerint elfogadhatatlan, hogy a diplomácia hallgat egy ilyen ügyben. A politikus a történtek miatt az ukrán nagykövet azonnali berendelését követelte. Hangsúlyozta, amikor egy baráti, szomszédos ország és egyben EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik meg, akkor Ausztriának hivatalosan is el kell ítélnie azt, és konkrét lépésekkel kell reagálnia.