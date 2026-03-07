Zelenszkij fenyegetése komoly nemzetközi visszhangot váltott ki

Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban és az Európai Parlamentben is komoly visszhangot váltott ki az ukrán elnök fenyegetése. Volodimir Zelenszkij szavait elítélte a Patrióták Európáért képviselőcsoport mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök, az Osztrák Szabadságpárt és a német AfD vezetése is.
Az ukrán elnök nemrég minden határon túlment. Volodimir Zelenszkij ugyanis azzal fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem áll el a 90 milliárd eurós hadikölcsön vétójától, akkor megadja a lakcímét az ukrán katonáknak. A fenyegetés a nemzetközi térben is megtette a hatását, Európa vezető politikusai pedig egymás után ítélték el Zelenszkij kijelentését.
Robert Fico elsők között reagált a fenyegetésre és szolidaritását fejezte ki a magyar miniszterelnökkel. Fico egyúttal felszólította az Európai Bizottságot, hogy határolódjanak el az ukrán elnök kijelentéseitől. A szlovák miniszterelnök emellett jelezte, hogy ha Zelenszkij továbbra is hasonló hangnemben kommunikál, úgy más EU-s ország is megvétózhatja a kölcsönt.
Éles kritikát fogalmazott meg a Patrióták Európáért képviselőcsoport is közleményében.
A frakció szerint az ilyen fenyegetések elfogadhatatlanok és összeegyeztethetetlenek a demokratikus normákkal, valamint azzal a kölcsönös tisztelettel, amelynek a partnerek közötti kapcsolatokat kellene jellemeznie. A Patrióták Európáért közleménye emlékeztetett rá, hogy az uniós tagállamok eddig mintegy kétszázmilliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kezdete óta.
Az AfD társelnöke Alice Weidel szerint a történtek veszélyes fordulópontot jelentenek, az ukrán elnök pedig kijelentéseivel egyértelműen átlépett egy határt.
Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára bírálta a jelenlegi kormányt, amiért szerinte nem reagált megfelelően Zelenszkij szavaira. Christian Hafenecker szerint elfogadhatatlan, hogy a diplomácia hallgat egy ilyen ügyben. A politikus a történtek miatt az ukrán nagykövet azonnali berendelését követelte. Hangsúlyozta, amikor egy baráti, szomszédos ország és egyben EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik meg, akkor Ausztriának hivatalosan is el kell ítélnie azt, és konkrét lépésekkel kell reagálnia.
Az olasz lapok is kiemelt helyen foglalkoztak a kérdéssel. Több cikkben is arról írtak, hogy Volodimir Zelenszkij szavai életveszélyes fenyegetést jelentenek, a helyzetet pedig súlyosnak írták le, miután a fenyegetések az EU egyik államának vezetőjével szemben fogalmazódtak meg.
Az egyik lap emellett felháborodással idézte Kaja Kallast, az unió főképviselőjét, aki szerint a helyzet súlyos, de nem komoly.
Mint ismeretes, Ukrajna január vége óta nem tesz eleget szerződéses kötelezettségének és nem szállít kőolajat a Barátság vezetéken keresztül. A kormány többször is hangsúlyozta, hogy szemben az ukrán narratívával, a vezeték működőképes, így politikai megfontolások állnak a döntés mögött. Hazánk több válaszlépést is eszközölt, ezek között szerepel az Ukrajna számára fontos döntések blokkolása is az Európai Unióban.
Ukrajnának ugyanis szüksége lenne hazánk szavazatára is ahhoz, hogy megkaphassa a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, ami kapcsán már jelezte a magyar kormány, hogy vétóval fog élni.
Volodimir Zelenszkij ezek után nem sokkal már Orbán Viktort fenyegette meg halálosan, jelezve, hogy amennyiben a magyar miniszterelnök él a vétójogával, úgy az ukrán katonáknak megadja majd a lakcímét.