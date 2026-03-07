Zelenszkij fenyegetése komoly nemzetközi visszhangot váltott ki

Hírlevél
Az ukrán elnök nemrég megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy amennyiben nem áll el az ukrán hadikölcsön vétójától, úgy megadja a magyar kormányfő címét az ukrán katonáknak. Volodimir Zelenszkij kijelentései nem maradtak nemzetközi visszhang nélkül.
UkrajnafenyegetésVolodmir Zelenszkij

Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban és az Európai Parlamentben is komoly visszhangot váltott ki az ukrán elnök fenyegetése. Volodimir Zelenszkij szavait elítélte a Patrióták Európáért képviselőcsoport mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök, az Osztrák Szabadságpárt és a német AfD vezetése is. 

Zelenszkij szavai nem maradt válasz nélkül a nemzetközi színtéren sem
Zelenszkij szavai nem maradt válasz nélkül a nemzetközi színtéren sem 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az ukrán elnök nemrég minden határon túlment. Volodimir Zelenszkij ugyanis azzal fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem áll el a 90 milliárd eurós hadikölcsön vétójától, akkor megadja a lakcímét az ukrán katonáknak. A fenyegetés a nemzetközi térben is megtette a hatását, Európa vezető politikusai pedig egymás után ítélték el Zelenszkij kijelentését. 

Robert Fico elsők között reagált a fenyegetésre és szolidaritását fejezte ki a magyar miniszterelnökkel. Fico egyúttal felszólította az Európai Bizottságot, hogy határolódjanak el az ukrán elnök kijelentéseitől. A szlovák miniszterelnök emellett jelezte, hogy ha Zelenszkij továbbra is hasonló hangnemben kommunikál, úgy más EU-s ország is megvétózhatja a kölcsönt. 

Éles kritikát fogalmazott meg a Patrióták Európáért képviselőcsoport is közleményében. 

A frakció szerint az ilyen fenyegetések elfogadhatatlanok és összeegyeztethetetlenek a demokratikus normákkal, valamint azzal a kölcsönös tisztelettel, amelynek a partnerek közötti kapcsolatokat kellene jellemeznie. A Patrióták Európáért közleménye emlékeztetett rá, hogy az uniós tagállamok eddig mintegy kétszázmilliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kezdete óta.

Az AfD társelnöke Alice Weidel szerint a történtek veszélyes fordulópontot jelentenek, az ukrán elnök pedig kijelentéseivel egyértelműen átlépett egy határt. 

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára bírálta a jelenlegi kormányt, amiért szerinte nem reagált megfelelően Zelenszkij szavaira. Christian Hafenecker szerint elfogadhatatlan, hogy a diplomácia hallgat egy ilyen ügyben. A politikus a történtek miatt az ukrán nagykövet azonnali berendelését követelte. Hangsúlyozta, amikor egy baráti, szomszédos ország és egyben EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik meg, akkor Ausztriának hivatalosan is el kell ítélnie azt, és konkrét lépésekkel kell reagálnia.

Az olasz lapok is kiemelt helyen foglalkoztak a kérdéssel. Több cikkben is arról írtak, hogy Volodimir Zelenszkij szavai életveszélyes fenyegetést jelentenek, a helyzetet pedig súlyosnak írták le, miután a fenyegetések az EU egyik államának vezetőjével szemben fogalmazódtak meg. 

Az egyik lap emellett felháborodással idézte Kaja Kallast, az unió főképviselőjét, aki szerint a helyzet súlyos, de nem komoly.

Mint ismeretes, Ukrajna január vége óta nem tesz eleget szerződéses kötelezettségének és nem szállít kőolajat a Barátság vezetéken keresztül. A kormány többször is hangsúlyozta, hogy szemben az ukrán narratívával, a vezeték működőképes, így politikai megfontolások állnak a döntés mögött. Hazánk több válaszlépést is eszközölt, ezek között szerepel az Ukrajna számára fontos döntések blokkolása is az Európai Unióban. 

Ukrajnának ugyanis szüksége lenne hazánk szavazatára is ahhoz, hogy megkaphassa a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, ami kapcsán már jelezte a magyar kormány, hogy vétóval fog élni. 

Volodimir Zelenszkij ezek után nem sokkal már Orbán Viktort fenyegette meg halálosan, jelezve, hogy amennyiben a magyar miniszterelnök él a vétójogával, úgy az ukrán katonáknak megadja majd a lakcímét. 

 

 

