Rendkívüli

Tűzfalcsoport

Újabb fenyegetés: Zelenszkij köréhez köthető humorista patológust emlegetett Orbán Viktor kapcsán

A Tűzfalcsoport elemzése szerint Jurij Velikiy ukrán humorista – aki korábban Volodimir Zelenszkijjel is együtt dolgozott – egy videóban Orbán Viktorra tett megjegyzéseket. „Vitja, nézz rám mind a két szemeddel… Csak hogy biztos legyen, elmagyarázom: a két szem az két golyó az orrod körül…” – hangzott el a felvételen.
A Tűzfalcsoport elemzése szerint Jurij Velikiy ukrán humorista legfrissebb videójában Orbán Viktorról beszélt. A felvétel egy paródia keretében készült, amelyben a humorista egy odesszai karaktert jelenít meg. A beszámoló szerint Jurij Velikiy korábban a Kvartal 95 Stúdióhoz kötődött, amelynek Volodimir Zelenszkij is alapítója és vezetője volt. Zelenszkij elnökké választása után Velikiy a stúdió parodistájaként vált ismertté.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

A videóban a humorista több kijelentést is tett a magyar miniszterelnökről. Egy részletben úgy fogalmazott: 

Vitja, nézz rám mind a két szemeddel… Csak hogy biztos legyen, elmagyarázom: a két szem az két golyó az orrod körül…!

 Egy másik részben pedig azt mondta: „ha március 25-én bemegyek a bankfiókba a nyugdíjadért, és azt mondják nekem: bocs, pénz nincs (…) akkor tudd meg…”.

A felvételben elhangzik egy további mondat is: 

Figyelj, van még egy csodálatos patológusom is, akire még senki sem panaszkodott…!

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Jurij Velikiy korábban más politikusokról is készített videókat, köztük az Egyesült Államok elnökéről is, akit több alkalommal sértő kifejezésekkel illetett.

