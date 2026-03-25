Újabb fenyegetés: Zelenszkij köréhez köthető humorista patológust emlegetett Orbán Viktor kapcsán

A Tűzfalcsoport elemzése szerint Jurij Velikiy ukrán humorista legfrissebb videójában Orbán Viktorról beszélt. A felvétel egy paródia keretében készült, amelyben a humorista egy odesszai karaktert jelenít meg. A beszámoló szerint Jurij Velikiy korábban a Kvartal 95 Stúdióhoz kötődött, amelynek Volodimir Zelenszkij is alapítója és vezetője volt. Zelenszkij elnökké választása után Velikiy a stúdió parodistájaként vált ismertté.

A videóban a humorista több kijelentést is tett a magyar miniszterelnökről. Egy részletben úgy fogalmazott:

Vitja, nézz rám mind a két szemeddel… Csak hogy biztos legyen, elmagyarázom: a két szem az két golyó az orrod körül…!

Egy másik részben pedig azt mondta: „ha március 25-én bemegyek a bankfiókba a nyugdíjadért, és azt mondják nekem: bocs, pénz nincs (…) akkor tudd meg…”.

A felvételben elhangzik egy további mondat is:

Figyelj, van még egy csodálatos patológusom is, akire még senki sem panaszkodott…!

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Jurij Velikiy korábban más politikusokról is készített videókat, köztük az Egyesült Államok elnökéről is, akit több alkalommal sértő kifejezésekkel illetett.