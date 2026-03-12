Zelenszkij ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a magyar parlamenti választási kampány főszereplőjévé vált, „az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg, ezért el akarja takarítani az útból” Orbán Viktor miniszterelnököt.

Fotó: MTI

A neki címzett halálos fenyegetés elfogadhatatlan, s minden kulturált és civilizált vita határain túlmegy. Az is az ukrán minden áron történő beavatkozást mutatja, hogy Zelenszkij előreküldte a verőlegényeit, akik most már a miniszterelnök családját fenyegetik

– vélekedett. Azzal folytatta, hogy gyerekeket fenyegetni egy politikai vita miatt borzasztóan bárdolatlan, civilizálatlan és kulturálatlan jelenség.

Szeretném világossá tenni mindenki számára, hogy minket, magyarokat megzsarolni nem lehet. Magyarország nem adja fel az érdekeinek a képviseletét, nem adja fel a szuverenitását, nem engedjük, hogy az ország háborúba menjen, ezért arra kérek mindenkit, hogy álljunk ki Magyarország szuverenitása, békéje és biztonsága mellett, és vasárnap legyen ott mindenki a békemeneten, ahol együtt megmutathatjuk, hogy nincs az a zsarolás, amellyel szemben Magyarország meghátrálna

– tette hozzá. Szijjártó Péter a Tisza Párt hallgatásával kapcsolatban aláhúzta, hogy annak oka egyszerű: az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból akar alakítani kormányt Magyarországon, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt között folyamatos egyeztetés van, ők összehangolják a tevékenységüket.

Zelenszkijnek az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, ezért a Tisza Párttól semmifajta Zelenszkijtől történő elhatárolódást, vagy vele való vitát nem érdemes várni

– fogalmazott. Ezután a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar delegáció kijevi útját illetően azt mondta el, hogy a küldöttség látogatását hivatalosan is jelezték az ukrán külügyminisztérium számára.

Kértük a lehetőséget a hivatalos találkozókra, hiszen ez a delegáció azért ment, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról [...] A Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, kizárólag Zelenszkij politikai döntése miatt nem indult újra a kőolajszállítás Magyarország felé. Az ukránok nem elégednek meg egy olajblokáddal, egy teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarországra földgázt hoz

– emelte ki. A külügyminiszter megjegyezte, hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt Magyarországon a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti. A miniszter végül az aranykonvoj kapcsán kifejtette, hogy továbbra is pánik van Ukrajnában, hiszen nyilvánvaló, hogy mindenki, aki józanul gondolkodik, látja, hogy itt valami nem stimmel.

Nyilvánvaló, hogy azok az ukrán reakciók, amelyek eddig megszülettek, azt mutatják, hogy mindenképpen titkolni akarják a Magyarországon mozgatott több százmillió dollár és euró célját, titkolják a címzetteket és titkolják, hogy ezt a hatalmas mennyiségű készpénzt mire akarták vagy akarják használni itt Magyarországon

– hangsúlyozta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, március elején a NAV és a TEK közös akciója lekapcsolt egy ukrán aranykonvojt, amelynek utasai egykori titkosszolgálati és katonai múltú személyek voltak, és csaknem harmincmilliárd forintnyi készpénzt és aranyat szállítottak.

Nem kell összeesküvéselmélet-hívőnek lennie valakinek ahhoz, hogy egy gondolatban társítsa a folyamatos ukrán beavatkozási szándékot, a Tisza Párt elnökének húszmilliárd forintos kampányra vonatkozó megnyilvánulását, és ennek a több százmillió eurónak és dollárnak a Magyarországra történő fuvarozását. Reméljük, hogy ukrán válaszok híján a magyar hatóságok felderítik hamarosan az aranykonvoj mögött álló okokat

– összegzett.