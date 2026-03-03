Zelenszkij elárulta, miért sodorják veszélybe Magyarország energiabiztonságát – videó

Ukrajna január vége óta – politikai zsarolási szándékkal – veszélybe sodorja a magyar energiabiztonságot. A Barátság kőolajvezetéken azóta nem érkezik olaj Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy technikai problémába ütközik a tranzit újraindítása. A magyar kormány azonban műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy az ukrán állítás nem igaz. A jelek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai nyomásgyakorlásra használhatja a magyar energiabiztonságot, mivel a szuverén magyar nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.
Az ukrán politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.
Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!
– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy interjúban számolt be arról, hogy az ukrán szakemberek valójában el akarták indítani a szállítást:
Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni
– mondta a vezérigazgató. Ezzel párhuzamosan azt mondja a MOL elnök-vezérigazgatója, hogy számtalan olyan gyakorlati bizonyíték is van, hogy a januári orosz támadás után még ők kaptak kőolajat, tehát működött még közvetlenül támadás után is a vezeték.
Zelenszkij szerint hálálkodnunk kellene
Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdezem: Mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek nincs szándéka. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának?” Egyetlen szó sem hangzott el, azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik.