Zelenszkij elárulta, miért sodorják veszélybe Magyarország energiabiztonságát – videó

Ukrajna január vége óta – politikai zsarolási szándékkal – veszélybe sodorja a magyar energiabiztonságot. A Barátság kőolajvezetéken azóta nem érkezik olaj Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy technikai problémába ütközik a tranzit újraindítása. A magyar kormány azonban műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy az ukrán állítás nem igaz. A jelek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai nyomásgyakorlásra használhatja a magyar energiabiztonságot, mivel a szuverén magyar nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást

Fotó: Facebook

Az ukrán politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy interjúban számolt be arról, hogy az ukrán szakemberek valójában el akarták indítani a szállítást:

Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni

– mondta a vezérigazgató. Ezzel párhuzamosan azt mondja a MOL elnök-vezérigazgatója, hogy számtalan olyan gyakorlati bizonyíték is van, hogy a januári orosz támadás után még ők kaptak kőolajat, tehát működött még közvetlenül támadás után is a vezeték.

Zelenszkij szerint hálálkodnunk kellene