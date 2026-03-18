Nagy bajban Zelenszkij, egyre kevesebb embert érdekel már az ukrán elnök hisztije

Ukrajna elnöke újra lobbikörútra indult Európában és folyamatos támogatásra szólítja fel szövetségeseit, miközben a világ figyelme egyre inkább Iránra szegeződik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 17-én Londonba látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson Keir Starmer brit miniszterelnökkel, és kétségbeesett üzenetet fogalmazzon meg: „Ne feledkezzetek meg rólam!” A múlt héten az ukrán elnök Párizsban járt, ahol Emmanuel Macron elnökkel találkozott, valamint Romániában tárgyalt Ukrajna stratégiai irányáról – számolt be cikkében a ZN.UA.

Nagy bajban Zelenszkij

Március 18-án Madridba érkezett, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel folytasson megbeszéléseket. Korábban Zelenszkij tanácsadói azt állították, hogy az elnök csak feltétlenül szükséges esetben hagyja el az országot. Azonban mivel az iráni háború már a harmadik hetébe lépett, Ukrajna Oroszországgal szembeni túlélési küzdelme kezdi elveszíteni a világ figyelmét.

Londonban, Brüsszelben vagy más európai fővárosokban senki sem állítja, hogy Ukrajna elvesztette volna jelentőségét, de a nyugati diplomaták és tisztviselők nehezen találnak elegendő erőforrást két nagy válság egyidejű kezelésére. Az iráni háború annyira leköti a Trump-adminisztrációt, hogy az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalások lejjebb kerültek a prioritási listán.

Azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai kampányt indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, Zelenszkij igyekszik hasznossá tenni magát az iráni támadásokat elszenvedő országok számára.

Az ukrán elnök most először kezdett tárgyalásokat harmadik országokkal az ukrán gyártású fegyverek értékesítéséről, ezzel véget vetve a háborúhoz kapcsolódó exportkorlátozásoknak.

Az Öböl-államok, bár nem mutatnak nyílt ellenségességet Ukrajnával szemben, mindig is semleges álláspontot képviseltek, anélkül hogy támogatnák Oroszország háborúját.

Az ukrán elnök reméli, hogy sikerül támogatásukat megszereznie, vagy legalább rávennie őket arra, hogy segítséget nyújtsanak — például Patriot légvédelmi rakéták szállításával, vagy azzal, hogy Putyint tűzszünet megfontolására ösztönzik.

A londoni és párizsi látogatások inkább kétségbeesett emlékeztetők Kijev szükségleteire.

Négy, Ukrajnával folytatott tárgyalásokban részt vevő uniós diplomata szerint a közel-keleti konfliktus elterelte Washington figyelmét a békemegállapodás megkötéséről.

Ugyanakkor — teszik hozzá a diplomaták — ez Oroszország számára kedvező, az emelkedő olajárak, az amerikai szankciók felfüggesztése és a Kijev számára szükséges amerikai lőszerek gyors kimerülése miatt.