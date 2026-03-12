Hírlevél
Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Vérlázító interjú: Zelenszkij nem bánta meg, hogy megfenyegette Orbán Viktort

Zelenszkij

Vérlázító interjú: Zelenszkij nem bánta meg, hogy megfenyegette Orbán Viktort

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Politico brüsszeli kiadásának adott interjújában keményen bírálta Orbán Viktort, akit Putyin szövetségesének nevezett, és nem bánta meg korábbi fenyegető nyilatkozatait. Szerinte a magyar miniszterelnök blokkolja az Ukrajnának szánt uniós forrásokat, szankciókat és EU-csatlakozást, miközben a Barátság vezeték körüli vita miatt Magyarország és Szlovákia visszatartja a 90 milliárd eurós hitelt. Zelenszkij B tervet sürget az EU-tól, és hangsúlyozza: Ukrajna egész Európa szabadságát védi.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb éles hangvételű interjút adott a Politico brüsszeli kiadásának, amelyben részletesen bírálta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, miközben egyáltalán nem bánta meg korábbi halálos fenyegetését a kormányfővel szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán vezető szerint Orbán Viktor gyakorlatilag Putyin szövetségese és stratégiai partnere, aki az orosz elnök oldalán áll. 

Zelenszkij azt állította, hogy a magyar miniszterelnök mindent megtesz Ukrajna érdekeinek blokkolására: megpróbálta akadályozni, majd visszavonni az Oroszország elleni szankciókat, visszatartja az Ukrajnának szánt uniós forrásokat és fegyvereket, valamint ellenzi az ország EU-csatlakozását. 

Mint fogalmazott, Orbán „mindent blokkol”, csak éppen azt nem teszi, hogy rakétákkal vagy drónokkal támadja Ukrajna területét, illetve katonákat nem küld ellene.

A feszültség egyik legfőbb oka a Barátság kőolajvezeték körüli vita. 

Ukrajna politikai döntés alapján leállította az orosz olaj tranzitját ezen a vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé. 

A két ország szerint Zelenszkij szándékosan késlelteti a vezeték javítását – amely részben az orosz bombázások miatt is megsérült –, míg az ukrán elnök ragaszkodik ahhoz, hogy a probléma nem a vezetékkel, hanem Orbán Viktorral van.

Ennek következményeként Magyarország és Szlovákia visszatartja a 90 milliárd eurós uniós hitel jóváhagyását és folyósítását, amelyet az EU-tagállamok Ukrajna gazdaságának és védelmi iparának támogatására szántak a következő évekre. Zelenszkij ezt egyértelműen Orbán „zsarolásának” nevezte, és azt kérte az Európai Uniótól, hogy dolgozzon ki egy úgynevezett B tervet arra az esetre, ha ezt a zsarolást nem sikerül legyőzni, mielőtt Ukrajna erőforrásai kimerülnének. 

Nekünk és Európának, mindannyiunknak szükségünk van erre a B tervre

 – hangsúlyozta.

Az interjúban az ukrán elnök arra a kérdésre is válaszolt, hogy nem ment-e túl messzire Orbán elleni korábbi fenyegető nyilatkozataival. Zelenszkij szerint egyáltalán nem, mert – mint mondta – a „diplomáciai hallgatás” nem bizonyult hasznosnak a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalások során, ezért nem bánja meg korábbi kemény szavait.

Zelenszkij ugyanakkor kiemelte, hogy Ukrajna nemcsak a saját értékeit védi a háborúban, hanem „egész Európa szabadságát” is, és európai partnereinek, „igazi barátainak” ezt világosan látniuk kell.

 

