Borodaj, aki az orosz Állami Duma FÁK-ügyekkel, eurázsiai integrációval és határon túli kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának alelnöke, a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij számára kulcsfontosságú, hogy a világ figyelme továbbra is Ukrajnára irányuljon.

Alekszandr Borodaj (Fotó: TASZSZ)

A képviselő szerint az ukrán vezetés elégedetlen azzal, hogy a nemzetközi figyelem – beleértve az Egyesült Államokét is – egyre inkább a közel-keleti konfliktusokra összpontosul.

Minél több figyelem irányul a Közel-Keletre, annál kevesebb jut neki

– fogalmazott Borodaj, hozzátéve, hogy ez motiválhatja a feszültség további élezését.

Zelenszkij robbanthat?

Korábban Orbán Viktor is arról beszélt, hogy ukrán részről már történtek kísérletek a Török Áramlat infrastruktúrájának megrongálására. A magyar kormányfő szerint ezek célja az lehetett, hogy megszakítsák Magyarország orosz gázellátását.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Orbán Viktor és Robert Fico korábban megakadályozták a 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön kifizetését, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag jóváhagyását is, mivel az ukránok politikai döntést hoztak a Barátság kőolajvezeték blokkolásáról.

Borodaj úgy véli, Zelenszkij hatalmának fenntartása szorosan összefügg a háború folytatásával, ezért minden olyan lépés, amely növeli a konfliktus intenzitását és a nemzetközi figyelmet, politikai értelemben előnyös lehet számára.

Magyar Péter a háborúban álló Kijevvel egyeztet

Magyar Péter egyeztetéseket folytatott a háborúban álló Ukrajnával. Az orosz-ukrán háborúban továbbra is intenzív harcok zajlanak mely egyre több civil áldozatot követel, de a háborúpárti Brüsszel rendületlenül támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán szereplőkkel, és 2024-es kijevi látogatása során is kapcsolatba lépett hivatalos körökkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetével. Jelenléte a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik jelképes állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.