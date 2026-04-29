Sokkoló adatok Németországból: hihetetlen dolog derült ki a körözött erőszakos bűnözők többségéről

Meglepő és egyben aggasztó adatok láttak napvilágot Németország északkeleti tartományából. Mecklenburg–Elő-Pomerániában több mint ezer, elfogatóparanccsal körözött személy van még mindig szabadlábon – és a többségük nem német állampolgár.
A tartományi kormány közlése szerint – amely egy parlamenti kérdés nyomán került nyilvánosságra – összesen 1497 körözött személyt tartanak nyilván. Közülük 1134 fő, vagyis több mint 75 százalék külföldi. A legnagyobb csoportot lengyelek, georgiaiak, románok, ukránok és tunéziaiak alkotják, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció (Fotó: Képenyőkép)

Az adatok lesújtó képet mutatnak

A számok még súlyosabb képet mutatnak az erőszakos bűncselekmények esetében. Itt a körözött személyek közel 90 százaléka nem rendelkezik német állampolgársággal. 

A 83 érintettből 74 külföldi, köztük kiemelkedő számban tunéziaiak, lengyelek, valamint marokkóiak és oroszok.

További aggasztó részlet, hogy sok esetben nem egyszeri ügyről van szó: mintegy száz külföldi személy ellen két elfogatóparancs van érvényben, 29 esetben három, míg hat személynél ennél is több.

Politikai vita robbant ki

Az adatok közlését kezdeményező AfD politikusa Nikolaus Kramer élesen bírálta a helyzetet. Szerinte a külföldi elkövetők jelentős mértékben hozzájárulnak a bűnözéshez a tartományban.

25 February 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin: Nikolaus Kramer, AfD parliamentary group leader in the state parliament of Mecklenburg-Vorpommern, attends a special meeting of the AfD parliamentary group in the state parliament of Mecklenburg-Vorpommern. At the meeting, the opportunity to take kick-off pictures in the conference room was canceled at short notice. The top candidate for the state election and co-chairman of the state parliament and four other members of the parliamentary group have requested a special meeting of the parliamentary group at which a change of group chairman will be discussed. Photo: Jens Büttner/dpa (Photo by JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nikolaus Kramer, az AfD parlamenti frakcióvezetője Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi parlamentjében (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

Álláspontja szerint a jelenség mögött több tényező állhat, köztük a magasabb erőszakhajlam, valamint a jogrend és a társadalmi normák elutasítása. A politikus úgy véli, egyes elkövetők könnyebben elkerülhetik a felelősségre vonást azzal, hogy visszatérnek származási országukba, vagy párhuzamos közösségekben rejtőznek el.

A nyilvánosságra került adatok újabb kérdéseket vetnek fel a német belbiztonság, a bevándorláspolitika és a bűnüldözés hatékonysága kapcsán. A számok egyértelműek: a probléma létezik, és egyre nagyobb politikai hullámokat vet Németországban. 

 

