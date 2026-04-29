Sokkoló adatok Németországból: hihetetlen dolog derült ki a körözött erőszakos bűnözők többségéről

A tartományi kormány közlése szerint – amely egy parlamenti kérdés nyomán került nyilvánosságra – összesen 1497 körözött személyt tartanak nyilván. Közülük 1134 fő, vagyis több mint 75 százalék külföldi. A legnagyobb csoportot lengyelek, georgiaiak, románok, ukránok és tunéziaiak alkotják, írja a Junge Freiheit.

Az adatok lesújtó képet mutatnak

A számok még súlyosabb képet mutatnak az erőszakos bűncselekmények esetében. Itt a körözött személyek közel 90 százaléka nem rendelkezik német állampolgársággal.

A 83 érintettből 74 külföldi, köztük kiemelkedő számban tunéziaiak, lengyelek, valamint marokkóiak és oroszok.

További aggasztó részlet, hogy sok esetben nem egyszeri ügyről van szó: mintegy száz külföldi személy ellen két elfogatóparancs van érvényben, 29 esetben három, míg hat személynél ennél is több.

Politikai vita robbant ki

Az adatok közlését kezdeményező AfD politikusa Nikolaus Kramer élesen bírálta a helyzetet. Szerinte a külföldi elkövetők jelentős mértékben hozzájárulnak a bűnözéshez a tartományban.

Nikolaus Kramer, az AfD parlamenti frakcióvezetője Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi parlamentjében

Álláspontja szerint a jelenség mögött több tényező állhat, köztük a magasabb erőszakhajlam, valamint a jogrend és a társadalmi normák elutasítása. A politikus úgy véli, egyes elkövetők könnyebben elkerülhetik a felelősségre vonást azzal, hogy visszatérnek származási országukba, vagy párhuzamos közösségekben rejtőznek el.

A nyilvánosságra került adatok újabb kérdéseket vetnek fel a német belbiztonság, a bevándorláspolitika és a bűnüldözés hatékonysága kapcsán. A számok egyértelműek: a probléma létezik, és egyre nagyobb politikai hullámokat vet Németországban.