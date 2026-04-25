Brutális AfD-fölény: a baloldali konzervatívok is elfordultak a kormánytól

A Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet (WSI) legfrissebb kutatása sokkoló eredményeket hozott a német politikai elit számára. A Hans Böckler Alapítvány megbízásából készült, a 2025-ös választások utáni felmérés rávilágít, hogy a munkaképes korú, baloldali-konzervatív választók körében az AfD dominanciája megkérdőjelezhetetlen. Ebben a csoportban a párt 41,0 százalékos eredményt ért el, amivel messze maga mögé utasította a hagyományos jobbközép uniópártokat is: a CDU/CSU jelentős lemaradással, mindössze 25,2 százalékkal követi őket – számolt be róla a Nius.

Brutális AfD-fölény: átalakult a német politikai erőtér

A politikai elemzők korábban nagy reményeket fűztek Sahra Wagenknecht pártjához (BSW), azt feltételezve, hogy ez az új formáció képes lesz megszólítani a gazdaságilag baloldali, de kulturálisan konzervatív tömegeket. A számok azonban mást mutatnak. A BSW ebben a kritikus demográfiai csoportban mindössze 8,6 százalékot tudott felmutatni. Még drasztikusabb a helyzet a Zöldeknél, akik ebben a táborban szinte láthatatlanok: a válaszadók csupán 1,2 százaléka szavazott rájuk.

Ezzel szemben az AfD a jobboldali konzervatívok között is tarolt 34,0 százalékkal, míg a baloldali liberálisok körében érthető módon gyengébben, 4,1 százalékkal szerepelt.

A Specialeurasia elemzése szerint az AfD erősödését több, egymást erősítő tényező magyarázza. A gazdasági oldalon az autóipar átalakulása – különösen a belső égésű motorokról az elektromos járművekre való átállás – bizonytalanságot keltett a munkavállalók körében.

Emellett az ukrajnai háború elhúzódása, valamint az ebből fakadó magas energiaárak és infláció növelték az elégedetlenséget.

Az AfD erre ráépítve a „Németország az első” üzenettel kampányolt.

Régóta zajlik a vita arról, hogy egy baloldali-konzervatív kínálat képes-e elszívni a szavazókat a jobboldali pártoktól

Németországban ugyanis jelentős, mintegy 15,4 százalékos az a választói réteg, amely gazdasági kérdésekben baloldali, de a migráció és más társadalmi ügyek miatt konzervatív nézeteket vall. Számukra sokáig nem volt képviselet, így kényszerűségből fordultak az AfD felé. Bár a BSW próbálja betölteni ezt az űrt, a kutatás szerint az átszavazás mértéke alacsony maradt.

A 2019-es adatokhoz képest a tendencia egyértelmű: a baloldali-konzervatívok több mint fele már akkor is az AfD-re voksolt, és ez a hűség 2025-re is megmaradt.

Bár bizonyos mérések nagyobb mozgást mutatnak, a kutatók szerint a visszaemlékezésen alapuló válaszok torzíthatják a statisztikákat, így a valós politikai átrendeződés akár még mélyebb is lehet. A BSW szavazói ugyan gazdaságilag baloldaliak, de kulturálisan a konzervatívokhoz állnak közelebb, így egyfajta köztes pozícióban ragadtak, ahol továbbra is az AfD jelenti számukra a legerősebb alternatívát.