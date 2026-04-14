Orosz akció az ukrán vonalak mögött

A védelmi minisztérium közlése szerint az akciót Dmitrij Birjukov vezette. Az egység egy ideiglenes ukrán állást azonosított, ahol a katonák éppen iratokat pakoltak egy járműbe. Az orosz beszámoló alapján a felderítők füstgránátok fedezete alatt, lövés nélkül fogták el az ott tartózkodókat, írja a RIA Novosztyi.

Az orosz felderítő és rohamdandár katonái (Fotó: RIA Novosztyi)

Az akció után a települést elfoglalták

A művelet során három ukrán katonát ejtettek foglyul, akiket a megszerzett dokumentumokkal együtt elszállítottak a saját állásaikba. Az orosz tájékoztatás szerint az így szerzett információk alapján később célzott csapásokat mértek az ukrán erők állásaira.

A minisztérium állítása szerint az akció hozzájárult egy település elfoglalásához is.