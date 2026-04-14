Orosz akció az ukrán vonalak mögött

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem!

akció

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint orosz hírszerzők különleges felderítő műveletet hajtottak végre az ukrán hátországban, amelynek során fontos dokumentumokat szereztek meg és hadifoglyokat is ejtettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akcióorosz-ukrán háborúoroszUkrajnahátország

A védelmi minisztérium közlése szerint az akciót Dmitrij Birjukov vezette. Az egység egy ideiglenes ukrán állást azonosított, ahol a katonák éppen iratokat pakoltak egy járműbe. Az orosz beszámoló alapján a felderítők füstgránátok fedezete alatt, lövés nélkül fogták el az ott tartózkodókat, írja a RIA Novosztyi.

akció
Az orosz felderítő és rohamdandár katonái (Fotó: RIA Novosztyi)

Az akció után a települést elfoglalták

A művelet során három ukrán katonát ejtettek foglyul, akiket a megszerzett dokumentumokkal együtt elszállítottak a saját állásaikba. Az orosz tájékoztatás szerint az így szerzett információk alapján később célzott csapásokat mértek az ukrán erők állásaira.

A minisztérium állítása szerint az akció hozzájárult egy település elfoglalásához is.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!