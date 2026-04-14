Orosz akció az ukrán vonalak mögött

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint orosz hírszerzők különleges felderítő műveletet hajtottak végre az ukrán hátországban, amelynek során fontos dokumentumokat szereztek meg és hadifoglyokat is ejtettek.
A védelmi minisztérium közlése szerint az akciót Dmitrij Birjukov vezette. Az egység egy ideiglenes ukrán állást azonosított, ahol a katonák éppen iratokat pakoltak egy járműbe. Az orosz beszámoló alapján a felderítők füstgránátok fedezete alatt, lövés nélkül fogták el az ott tartózkodókat, írja a RIA Novosztyi.
Az akció után a települést elfoglalták
A művelet során három ukrán katonát ejtettek foglyul, akiket a megszerzett dokumentumokkal együtt elszállítottak a saját állásaikba. Az orosz tájékoztatás szerint az így szerzett információk alapján később célzott csapásokat mértek az ukrán erők állásaira.
A minisztérium állítása szerint az akció hozzájárult egy település elfoglalásához is.
