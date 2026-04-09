1,2 millió új uniós útlevél – a szírek vezetik a listát

Az Európai Unióban 2024-ben pontosan 1 177 232 fő kapott új állampolgárságot, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest. A számok egyértelmű trendet mutatnak: 2023-hoz viszonyítva 11,6 százalékkal nőtt az új állampolgárok száma, míg 2014-hez képest már 54,5 százalékos az emelkedés.

Ez jól jelzi, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan erősödött a honosítási folyamat az EU-ban, írja az Exxpress.

Új állampolgárság - a szírek toronymagasan az első helyen

A legtöbb új uniós állampolgár szíriai volt: 2024-ben 110 100 szír kapott valamely uniós országban állampolgárságot. Őket a marokkóiak követik 97 100 fővel, majd az albánok 48 000-rel. A lista további helyezettjei között szerepelnek a törökök (41 300 fő) és a románok (39 900 fő), utóbbiak esetében más uniós ország állampolgárságának megszerzéséről van szó.

Németország, Spanyolország és Olaszország a lista élén

Az állampolgárságok döntő részét három ország adta ki. Németország 288 700, Spanyolország 252 500, míg Olaszország 217 400 új állampolgárt honosított. Ez a három ország együtt az összes uniós honosítás közel kétharmadáért felel.

Franciaországban 103 700, Svédországban pedig 63 000 ember kapott állampolgárságot.

Az adatok szerint az új állampolgárok túlnyomó többsége nem EU-tagállamból származik. A honosítottak 88 százaléka harmadik országbeli állampolgár, míg az EU-n belüli mozgás csupán 10,6 százalékot tesz ki.

Ez azt mutatja, hogy az állampolgársági növekedést elsősorban a migráció okozza.

Svédország vezet az arányokat tekintve

Ha nem az abszolút számokat, hanem az arányokat nézzük, Svédország áll az élen: ott 7,5 honosítás jut 100 külföldire. Olaszország 4,1-es mutatóval követi, míg Spanyolország és Hollandia egyaránt 3,9-cel szerepel a listán.



