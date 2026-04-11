Amerikai politikusok estek neki Brüsszelnek – súlyos vád a magyar választások miatt

Két amerikai republikánus képviselő nyíltan kritizálta az Európai Bizottság tevékenységét a magyarországi választások kapcsán. A Chris Smith és Andy Harris által jegyzett levél szerint Brüsszel lépései „messze túlmutatnak a szokásos politikai véleménynyilvánításon”, és már közvetlen beavatkozásként értelmezhetők Magyarország belügyeibe. A dokumentumban úgy fogalmaznak: az uniós intézkedések összességükben „mintázatot mutatnak a politikai, médiabeli és civil szféra befolyásolására egy aktív választási időszakban”. Ez – álláspontjuk szerint – aláássa az EU intézményi semlegességébe vetett bizalmat és a tagállamok szuverenitását.

Chris Smith amerikai republikánus képviselő

Médiumok és NGO-k finanszírozása a középpontban

A képviselők külön kitérnek arra, hogy jelentős, EU-hoz köthető források jutnak magyarországi médiumoknak és civil szervezeteknek, amelyek kritikusak a jelenlegi kormánnyal szemben. Hozzátették: ez a finanszírozási struktúra a választási kampány idején konkrétan befolyásolja a választók tájékozódását.

A levél szerint Magyarországon széles körben az a benyomás alakult ki, hogy az uniós intézmények „aktív és részrehajló szereplőként” jelennek meg a hazai politikában.

A digitális szolgáltatási törvényt is bírálták

A republikánus politikusok a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alkalmazását is kritizálták. Úgy vélik, a szabályozás túl általános és nehezen körülhatárolható kategóriái lehetőséget adnak arra, hogy jogszerű politikai véleményeket is korlátozzanak vagy eltávolítsanak.

Állításuk szerint a gyakorlatban ezek az intézkedések aránytalanul érintik a kormányzathoz köthető álláspontokat, ami szerintük közvetett cenzúrát eredményezhet.

Lengyel példa és politikai kettős mérce

A levél Lengyelországot is példaként említi: a szerzők szerint az EU korábban erős nyomást gyakorolt a konzervatív kormányra, majd ezt megszüntette, amikor progresszív vezetés került hatalomra – anélkül, hogy a korábban követelt jogállamisági változások megtörténtek volna.

Ez – álláspontjuk szerint – tovább erősíti azt a képet, hogy az EU politikai alapon alkalmaz nyomásgyakorlást a tagállamokkal szemben.