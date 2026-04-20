Fokozódnak az antiszemita támadások Nagy-Britanniában

Észak-Londonban ismét megpróbálták felgyújtani egy zsidó jótékonysági szervezet irodáját. Nagy-Britanniában egyre nagyobb félelemet keltenek a megszaporodó antiszemita bűncselekmények – írja a Sky News.

A történtek mögött antiszemita indíttatás húzódik meg a rendőrség álláspontja szerint

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A rendőröket pénteken 22:31-kor riasztották a hendoni Jewish Futures egykori telephelyén történt incidenshez. Az eddigi információk szerint egy ismeretlen férfi az esti órákban egy gyanús szatyrot tartott a kezébe, amit később a jótékonysági iroda ablakához helyezett majd meggyújtotta azt. A rendőrség közlése szerint a szatyorban három folyadékot tartalmazó flakon volt, amik azonban nem gyulladtak meg.

A hatóságok közlése szerint az elkövető az akció sikertelenségét látva elmenekült a helyszínről, a kamera felvételek alapján azonban már keresik.

A londoni rendőrség közölte, hogy fokozták a jelenlétet Északnyugat-Londonban a környéken történt gyújtogatási kísérletek sorozata után. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Nagy-Britannia egész területén megszaporodtak az antiszemita indíttatású bűncselekmények. A zsidó közösségek ország szerte rettegnek, miután több esetben is felelősséget vállaltak az elkövetők az interneten, lényegében elismerve, hogy gyűlölet-bűncselekményekről van szó.

A legutóbbi incidens Golders Greentől nagyjából egy mérföldre történt, ahol a múlt hónapban felgyújtottak négy, önkéntesek által vezetett Hatzola zsidó közösségi mentőautót.

Néhány napja pedig ismeretlen elkövetők a Finchley Reform Zsinagóga ellen hajtottak végre támadást. Az eddigi információk szerint több, gyúlékony anyaggal töltött palackot dobtak az épületre, azonban ezek nem törtek szét és nem is gyulladtak meg. Ennek ellenére természetesen a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

Tavaly októberben történt az eddigi legsúlyosabb eset, amikor Manchester városában a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál, egy szír származású brit állampolgár többeket is elgázolt autójával, majd késsel folytatta az ámokfutást.

A támadásban ketten meghaltak négyen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség kiérkező egységei a helyszínen agyonlőtték az elkövetőt.