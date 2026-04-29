Újabb csapás az ukrán energiarendszerre: több régióban maradtak áram nélkül

Az orosz megszálló erők április 29-én, szerdán éjjel és reggel energiatermelő létesítményeket támadtak Ukrajna déli, északi és keleti térségeiben. A csapások következtében Odessza, Zaporizzsja, Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megye egyes fogyasztói áram nélkül maradtak – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium – írja a Zn.ua.

Jelenleg a megrongálódott létesítményeknél helyreállítási munkák zajlanak annak érdekében, hogy minden érintett területen visszaállítsák az áramszolgáltatást. Ukrajnában ma nem lépnek életbe óránkénti áramszüneti menetrendek. Az energiaszakértők ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy este 18 és 22 óra között takarékosan használják az elektromos energiát.

Уночі РФ атакувала Одещину і Сумщину, є загиблі та травмовані.



Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок масованої атаки на півдні області зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа на території Дунайського біосферного заповідника.… pic.twitter.com/KJUjWqpeVc — DW українською (@dw_ukrainian) April 29, 2026

A helyreállítás mellett a szakértők a hosszabb távú felkészülés kérdésére is felhívják a figyelmet. Bár tervek és források rendelkezésre állnak, továbbra is kérdés, hogy ezek mögött áll-e valóban működő stratégia.