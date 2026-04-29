Ezt látnia kell!

Újabb csapás az ukrán energiarendszerre: több régióban maradtak áram nélkül

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint az orosz erők újabb támadásokat hajtottak végre energiatermelő létesítmények ellen Ukrajna több régiójában, amelyek miatt több megyében áramkimaradások alakultak ki. Bár jelenleg nem vezetnek be óránkénti áramszüneteket, a szakértők takarékosságra figyelmeztetnek, és továbbra is kérdéses, mennyire marad stabil az energiarendszer a következő tél előtt.
Az orosz megszálló erők április 29-én, szerdán éjjel és reggel energiatermelő létesítményeket támadtak Ukrajna déli, északi és keleti térségeiben. A csapások következtében Odessza, Zaporizzsja, Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megye egyes fogyasztói áram nélkül maradtak – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium – írja a Zn.ua.

Orosz–ukrán háború: Több ukrán régióban maradtak áram nélkül az orosz csapás után (Fotó: AFP)

Jelenleg a megrongálódott létesítményeknél helyreállítási munkák zajlanak annak érdekében, hogy minden érintett területen visszaállítsák az áramszolgáltatást. Ukrajnában ma nem lépnek életbe óránkénti áramszüneti menetrendek.  Az energiaszakértők ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy este 18 és 22 óra között takarékosan használják az elektromos energiát.

A helyreállítás mellett a szakértők a hosszabb távú felkészülés kérdésére is felhívják a figyelmet. Bár tervek és források rendelkezésre állnak, továbbra is kérdés, hogy ezek mögött áll-e valóban működő stratégia. 

 

