Újabb csapás az ukrán energiarendszerre: több régióban maradtak áram nélkül

Az orosz megszálló erők április 29-én, szerdán éjjel és reggel energiatermelő létesítményeket támadtak Ukrajna déli, északi és keleti térségeiben. A csapások következtében Odessza, Zaporizzsja, Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megye egyes fogyasztói áram nélkül maradtak – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium – írja a Zn.ua.
Jelenleg a megrongálódott létesítményeknél helyreállítási munkák zajlanak annak érdekében, hogy minden érintett területen visszaállítsák az áramszolgáltatást. Ukrajnában ma nem lépnek életbe óránkénti áramszüneti menetrendek. Az energiaszakértők ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy este 18 és 22 óra között takarékosan használják az elektromos energiát.
A helyreállítás mellett a szakértők a hosszabb távú felkészülés kérdésére is felhívják a figyelmet. Bár tervek és források rendelkezésre állnak, továbbra is kérdés, hogy ezek mögött áll-e valóban működő stratégia.