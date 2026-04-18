Egyetlen csapás után összeomlott Csernyihiv energetikai rendszere – videó

Április 18-án reggel újabb orosz támadás érte a Csernyihivi régiót: a Nyizsini járásban megrongálódott egy kritikus fontosságú energialétesítmény, aminek következtében 380 000 előfizető maradt áram nélkül – írta a Dzerkalo Tyzhnia, amit a zn.ua idézett.

Több százezer ember maradt áram nélkül Csernyihivben (Fotó: AFP)

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé halad, így a veszély már korábban is érezhető volt.

A csapás után több város és járás sötétbe borult: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos előfizetője maradt ellátás nélkül.

Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítást, hogy minél előbb visszatérhessen az áram a háztartásokba.

Чернігів last night

Az elmúlt napok eseményei is mutatják a helyzet súlyosságát:

április 6-án egy hasonló támadás 340 000 előfizetőt hagyott áram nélkül, április 13-án pedig egy újabb csapás 12 000 fogyasztót érintett. Április 17-én a csernyihivi hőerőmű is ideiglenesen leállt a keletkezett károk miatt.

A közelmúltban az orosz hadsereg öngyilkos drónokkal a Priluki központjában található városi tanács épületét is megtámadta, amelynek következtében legalább 15 ember megsérült.