Újabb fordulatot vett az ukrán aranyvécés botrány

Újabb fordulatot vett az Andrij Jermakot is érintő ukrán korrupciós botrány. A The Kyiv Independent forrásai szerint Jermak, vagyis az elnöki hivatal korábbi vezetője idézést kapott a bíróságra, eközben pedig egy, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjához (Nép Szolgája) kapcsolódó embernél házkutatást tartottak a hatóságok.

Újabb fordulatot vett az ukrán „aranyvécés” korrupciós botrány

Fotó: AFP

A forrás – aki névtelenséget kért – közölte, hogy sem Jermak, sem David Arakhamija (az elnöki Nép Szolgája frakció vezetője) nem reagált a sajtó megkereséseire. Jermak ellen egy 100 millió dolláros korrupciós ügyben folyik vizsgálat, amely az ukrán állami vállalat, az Energoatom köré épült ki. Bár egyelőre nem emeltek vádat ellene, az ügy Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós botrányának számít. A nyomozás egyik központi figurája Timur Mindics, az elnök közeli szövetségese, akit szintén beidéztek a korrupcióellenes bíróság elé, ám a meghallgatáson sem ő, sem Jermak nem jelent meg.

Az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint Jermak továbbra is befolyással bír az elnöki hivatal működésére, és fontolgatja, hogy az Ukrán Jogászok Tanácsának élére áll, vagy a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács tagja lesz. Eközben a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) már 2025. december 27-én házkutatást tartott Arakhamija egyik munkatársánál, ami eddig nem került nyilvánosságra. Nem ismert, hogy pontosan milyen ügyben történt ez az intézkedés, de időben egybeesett azzal, hogy öt, a Nép Szolgája párthoz tartozó képviselő ellen vádat emeltek, amiért állítólag pénzt fogadtak el parlamenti szavazatokért cserébe.

A NABU nemrég ismét átkutatta Mindics kijevi lakását is.

Az ukrán korrupciós botrány egyik emblematikus darabja az az aranyvécé, amelyet az egyik házkutatás során fedeztek fel a hatóságok Timur Mindics luxuslakásában. Az Energoatom-ügyben eddig kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. Köztük van Mindics mellett Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Herman Haluscsenko volt energiaügyi és igazságügyi miniszter.