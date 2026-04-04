Ausztria

„Vegyen fel egy kabátot” – felháborodást keltettek a kormány spórolási tanácsai Ausztriában

2026. április 04. 12:17
Olvasási idő: 4 perc
Továbbra is súlyos terhet jelentenek az energia- és üzemanyagárak az osztrák háztartások számára, miközben érdemi könnyítések alig érzékelhetők. Ausztria kormánya azonban újabb beavatkozások helyett inkább takarékossági tanácsokkal próbálja kezelni a helyzetet, ami komoly felháborodást váltott ki.
Európa-szerte egyre nagyobb kihívást jelent az üzemanyagárak emelkedése, amelyre több ország is kénytelen kormányzati beavatkozással reagálni. Az Ausztriában április elején bevezetett üzemanyagárfék eddig nem hozott látványos enyhülést a kutaknál, az árak továbbra is magasak. A kormány ezért egyre inkább az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt, írja az Exxpress.

Elisabeth Zehetner, Ausztria energiaügyekért, vállalkozásért és turizmusért felelős államtitkára Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Ausztria ezt ajánlja állampolgárainak

Elisabeth Zehetner államtitkár például azt javasolja, hogy az állampolgárok húzzák szorosabbra a nadrágszíjat.

Szerinte a sebességkorlátozás önkéntes csökkentése 130 km/h helyett 100 km/h-ra körülbelül 25 százalékkal csökkenthetné az üzemanyag-fogyasztást. Az olyan egyszerű intézkedések, mint a megfelelő gumiabroncsnyomás, szintén segíthetnének az osztrák néppárti politikus szerint költségek csökkentésében.

A legnagyobb visszhangot azonban a fűtéssel kapcsolatos kijelentése váltotta ki. Zehetner szerint, ha a háztartások egy fokkal csökkentik a hőmérsékletet, akár hat százalékkal is kevesebb gázt használhatnak fel.

Tanácsa így hangzott: „Inkább vegyenek fel egy vékony kabátot.”

 

Egy üres belga benzinkút (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
Egy üres belga benzinkút (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Az emberek felháborodtak

Sokan ezt a megjegyzést érzéketlennek tartják a megélhetési nehézségek közepette. A közösségi médiában többen élesen bírálták a kormányt, egyesek szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a lakosság egyre nagyobb anyagi nyomás alatt áll, a vezetés ilyen jellegű tanácsokkal próbálja kezelni a válságot.

A baloldali ellenzék is hevesen reagált: Dagmar Belakowitsch, a Szociális Párt szóvivője hangsúlyozta, hogy ez „páratlan cinizmus és a valóságtól való eltávolodás”. 

 

