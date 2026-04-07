Szijjártó Péter: Az amerikai alelnök is megerősítette, hogy elképesztő külső beavatkozás zajlik a magyar választásba

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette, hogy Magyarország szuverenitása elleni támadással ér fel a magyar választások történetében egészen példátlanul „nyílt és szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás”, amely jelenleg is zajlik.

J.D. Vance amerikai alelnököt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (Fotó: MTI/KKM)

Kezdődött mindez az olajblokáddal, folytatódott az energiablokáddal, jöttek a halálos fenyegetések, a lehallgatások, a fekete pénz átszállítása Magyarországon keresztül”

– sorolta.

Majd aláhúzta, hogy a mostani helyzetben, az iráni háború miatti nehézségék közepette "dupla bűnnek" számít egy kőolaj- és energiablokád szervezése hazánkkal szemben.

Ilyen helyzetben megpróbálni a földgázszállítást megakadályozni, az Magyarország szuverenitása elleni támadás. És nézzék, mit tettek az ukránok, fölrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. Utána elzárták Ukrajnán keresztül a földgázszállítást, és olajblokádot szervezve nem indítják újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást”

– emlékeztetett.

És hát ugye itt van a hétvége, a húsvét eseménye, amikor is nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszán, amelyet megpróbáltak felrobbantani, ez jól illeszkedik ebbe a támadási sorba. De ezt nem hagyhatjuk, ugyanis a Magyarország energiabiztonsága elleni támadások azok Magyarország szuverenitása elleni támadást jelentenek”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy J. D. Vance amerikai alelnök keddi látogatásán a brüsszeli bürokratákat külön is említve megerősítette, hogy elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyarországi választási kampányba.

Ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy létrejött egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengely, amelynek a fő célja, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon.

Brüsszelben migrációs, háborús és genderpolitika zajlik. S ma Európában egyetlen ország fekszik ennek keresztbe. Vagyis miattunk nem tudják az egész kontinenst a háború lángjával elárasztani, miattunk nem tudják migránsokkal elárasztani az európai térséget, miattunk nem tudják a genderőrületet elterjeszteni”

– vélekedett.

Brüsszel így alapvetően érdekelt abban, hogy Magyarországon politikai változás legyen (..) És Berlinben sincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy kisebb közép-európai ország miniszterelnöke a nemzeti érdek alapján járjon el, és nem hajlandó meghajolni a nyomás előtt”

– mondta.

És hogy Kijevből miért akarnak Magyarországon kormányváltást elérni, az teljesen világos, már nyíltan beszélnek róla, mert ők azt akarják, hogy az egész kontinens háborúba menjen, még több pénzt akarnak az Európai Uniótól, és be akarnak jönni az Európai Unióba”

– húzta alá.

Mi meg ezt mind nem akarjuk, és pontosan tudják, hogy ez olyan érdekellentét, amely kibékíthetetlen. Ezért politikai változást akarnak elérni, tudván azt, hogy egy olyan kormány, amelyet Brüsszelből fognak, az majd a brüsszeli nóta szerint fog táncolni”

– összegzett.