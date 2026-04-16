Ballisztikus rakéták miatt fújtak riadót Kijevben

Nem sokkal a légiriadó elrendelés után az ukrán fővárosban robbanásokat lehetett hallani. Az éjszaka folyamán később ismét ballisztikus rakéták csapódtak be, többen meghaltak és közel ötvenen megsérültek – írja a Kyiv Independent.

Ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben és több más régióban is

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

A beszámolók szerint a támadás során több lakóház is megsérült. Az ukrán állami katasztrófavédelem jelentése szerint legalább öt ember – köztük egy gyermek – meghalt, és 21 másik megsérült a kijevi támadásokban helyi idő szerint hajnali 5 óráig.

Egy 12 éves fiú és egy 35 éves nő van az áldozatok között – jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester . A 21 sérült közül legalább 11-et kórházba szállítottak. A sérültek között állítólag egy gyermek, négy mentős és két rendőr van.

Klicsko szerint a támadások Kijev számos negyedében okoztak károkat. A Podilszkij negyedben egy nem lakóépületet közvetlen találat ért, míg más helyeken a törmelék okozott károkat. Ilyen volt egy lakóépület, ahol tűz ütött ki, egy háromszintes szálloda és egy apartmanház hatodik emelete is.

A rakétatörmelékek részben megsemmisítettek egy helyi házat is, ahol az elsősegélynyújtók egy anyát és gyermekét mentették ki a romok alól.

Az Obolonszkij járásban egy irodaépület és a közelben parkoló autók is megrongálódtak. A Desnyanszkij járásban egy kétszintes lakóépületben tűz ütött ki a lehulló rakétatörmelékek következtében.

Rakétatöredékek csapódtak be egy lakóépület és egy játszótér közelében is a Sevcsenkivszkij negyedben, de tűz nem ütött ki.

Rakétariadót hirdettek ki az ország különböző régióiban. Dnyipróban, Ukrajna negyedik legnagyobb városában lakóövezetekben tüzek csaptak fel, miután egy halálos orosz rakétatámadás a héten másodszor érte a várost .

Legalább két civil meghalt és 27 másik megsebesült a támadásokban – jelentette Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója. Tizennégy áldozatot szállítottak kórházba, közülük öt embernek kritikus az állapota.

A támadásokban lakások, egy oktatási intézmény, garázsok és járművek rongálódtak meg Dnyipróban.

Robbanásokról számoltak be Odesszában is röviddel a ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetés után. Egy dróntámadás a déli kikötőváros ellen a nap folyamán egy ember halálát okozta, hatot pedig megsebesített.