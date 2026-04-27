A baloldali szélsőségesség: a vakfolt, amely veszélyezteti Németországot

A statisztikák riasztó képet festenek. Németország több tartományában – Bajorországtól Észak-Rajna–Vesztfáliáig – robbanásszerűen növekszik a baloldali indíttatású bűncselekmények száma. A korábban romantikus, idealista baloldali mozgalmak mára egy radikalizálódott, erőszakos irányba tolódtak el. A ’68-as generáció békeálma helyett ma egy konfrontatív, utcai erőszakban gondolkodó csoport lépett színre, írja a Junge Freiheit.

Baloldali csoportok és az Antifa tagjai tüntetnek Hamburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt)

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az eltérő politikai véleményeket egyre kevésbé vitában, sokkal inkább fizikai erőszakkal próbálják elhallgattatni. A nagyvárosok utcáin mindennapossá váltak az autógyújtogatások és rongálások, de a tendencia túlmutat az anyagi károkon: egyre gyakoribbak a személy elleni támadások is.

A baloldali szélsőség egyre inkább teret nyer

A német hatóságok is kénytelenek voltak reagálni. A baloldali indíttatású bűncselekmények száma egy év alatt 35 százalékkal nőtt, az erőszakos cselekményeké pedig 43 százalékkal emelkedett.

Ez már nem elhanyagolható jelenség, hanem komoly biztonsági kockázat.

Különösen aggasztó a helyzet Bajorországban, ahol egyes adatok szerint akár 350 százalékos növekedést is mértek a baloldali erőszak terén. A tartományban az összes szélsőséges indíttatású erőszakos cselekmény több mint fele ebből a körből származik. Hasonlóan kedvezőtlen folyamatok figyelhetők meg Észak-Rajna–Vesztfáliában is.

A félrenézés visszaüt

Szakértők szerint a jelenlegi helyzet részben a korábbi elnéző hozzáállás következménye.

A baloldali radikalizmust sokáig bagatellizálták, sőt bizonyos körökben relativizálták is. Ez a hozzáállás most visszaütni látszik.

További aggodalomra ad okot, hogy egyes elemzések szerint bizonyos baloldali csoportok és radikális iszlamista körök között ideológiai és taktikai együttműködés is kialakulhat. A közös ellenségkép – a nyugati rendszer elutasítása – olyan kapcsot jelenthet, amely hosszabb távon még súlyosabb következményekkel járhat.

A történelmi párhuzamok sem megnyugtatóak. A múltban már volt példa arra, hogy szélsőséges baloldali és közel-keleti radikális csoportok együttműködtek. A mostani folyamatok sokak szerint ennek egy újabb, modernkori változatát vetítik előre.

Mindezek fényében egyre többen figyelmeztetnek: a baloldali szélsőségesség többé nem tekinthető periférikus jelenségnek. Ha a döntéshozók nem reagálnak időben és határozottan, a jelenlegi trendek súlyos következményekkel járhatnak Németország és egész Európa biztonságára nézve.