Itt az újabb olajblokád - elszabadulhat az energetikai pokol

A február óta tartó olajblokád április 22-én véget ért és újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közölte, hogy szerdán 11:35-kor újraindult a kőolajszállítás Belarussziából Ukrajna irányába, az orosz olaj pedig legkésőbb csütörtök reggelre Magyarországra is elér majd.

Újraindult a Barátság kőolajvezetéken a tranzit, csütörtökre Magyarországra érhet az olaj

A Barátság (Druzsba) kőolajvezeték a világ egyik leghosszabb és legjelentősebb csővezeték-hálózata, amely 1964 óta működik, és több mint 4000 kilométeren szállít nyersolajat Oroszországból Közép- és Kelet-Európába.

Bóka János közösségi oldalán ezt írta:

Az ukrán olajblokádot feltörtük. Bebizonyosodott, hogy az olajszállítást Ukrajna politikai megfontolásokból blokkolta, és bebizonyosodott az is, hogy ők előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból.”

A szlovák külügyminisztérium április 21-én közölte, hogy jelzést kaptak az olajszállítások helyreállításáról, és ennek fényében készek támogatni a 20. orosz szankciós csomagot, mivel az várhatóan nem gyakorol számottevő hatást Szlovákia gazdaságára. A szlovák gazdasági minisztérium is arról számolt be, hogy Ukrajna megkezdte a Barátság kőolajvezeték feltöltését, és a tranzit újraindítását csütörtökre várják.

MOL: érkezik az első szállítmány

A Barátság vezeték a magyar-ukrán határon, a Beregdaróc-Fényeslitke térségben lép be az ország területére, majd innen szállítják az orosz kőolajat a MOL százhalombattai finomítójába. Bár az első tranzitként érkező mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, a szállítások megindulása rendkívüli jelentőséggel bír. A kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős Ukrtransnafta arról tájékoztatta a MOL-t, hogy a Barátság vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

A Mol már benyújtotta igényét az első szállításokra, amelyeket egyenlő arányban osztanának el Magyarország és Szlovákia között.

Korábban Orbán Viktor jelezte, hogy amennyiben újraindul az olajtranzit Magyarország irányába, akkor a kormány nem fogja akadályozni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön elfogadását.

Orbán Viktornak tehát végig igaza volt, Ukrajna politikai okokból nem javította meg a Barátság vezetéket, most azonban a választások után hirtelen sürgős lett a javítás.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy

Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt.

A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken. A geopolitikai elemző arra is kitért, hogy a Barátság vezetéket eszközként próbálták felhasználni, hogy energiaválságot idézzenek elő Magyarországon. Abból indultak ki, hogy 90 napra elegendő tartaléka van az országnak és a vezetéket pont ennyivel a választások előtt zárták le. Koskovics szerint a geopolitikai erőviszonyok is átalakulóban vannak, jelenleg Oroszországnál az előny, az oroszok bejelentették, hogy a Barátság kőolajvezeték másik ágán májustól nem engednek át kazah olajat.

Az orosz tervek szerint el fogják vágni Európát az orosz gáztól és olajtól. Megfordítják a szankciós politikát, és nem arról lesz szó, hogy Európa nem vásárol orosz energiát, hanem Oroszország nem fog eladni Európának.

– hangsúlyozta a szakértő. A Meduza is arról számolt be, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj szállítását Németországba a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Kazahsztán energiaügyi minisztere, Erlan Akkenzhenov újságíróknak elmondta, hogy az ország nem hivatalos információkat kapott arról, hogy májusban nem tudja használni a kőolajolajvezetéket a Németországba irányuló szállításokhoz. Elmondása szerint az orosz fél technikai okokra hivatkozott.

Valószínűleg ez összefügg a közelmúltbeli csapásokkal az orosz infrastruktúra ellen, ezt feltételezem.

– tette hozzá a miniszter. Oroszország részéről hivatalos bejelentés egyelőre nem történt. Egy magas rangú kazah tisztviselő a Financial Times-nak azt mondta, hogy az orosz hatósági döntés célja nyomásgyakorlás lehet az Európai Unióra, különösen Németországra, amelyet Ukrajna egyik legnagyobb fegyverszállítója.