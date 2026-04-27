Újraindult a Barátság kőolajvezeték, Trump ismét veszélybe került

Megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok – közölte a Mol szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A szállítások helyreállásával párhuzamosan elhárult az akadály a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós uniós gigahitel feloldása előtt is. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta arról értesítette a Molt, hogy szerda délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusszia felől a vezetékrendszeren.

Az Európai Unió végleg rábólintott a kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelcsomagra. A döntés azután született meg, hogy feloldották a korábbi patthelyzetet – erről a soros elnöki feladatokat ellátó Ciprus számolt be. Újabb szankciókat is bejelentettek Oroszországgal szemben.

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az szerintük megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Az ítélet értelmében a bíróság úgy látja: a médiában és reklámokban megjelenő, a nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozása nem egyeztethető össze az uniós szabályokkal.

Újabb fordulatot vett az iráni konfliktus: bár a fegyverszünetet meghosszabbították, továbbra is teljes a bizonytalanság a háború jövőjét illetően. Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök mindössze néhány napot adhatott Iránnak arra, hogy elfogadható javaslattal álljon elő a konfliktus lezárására. Az amerikai–iráni konfliktus gazdasági és politikai következményei tartósan éreztethetik hatásukat, különösen az energiaárak alakulásában. A szakértői becslések szerint a Hormuzi-szoros aknamentesítése hónapokig is eltarthat, ami hosszabb távon is magasan tarthatja az olajárakat.

Néhány hét alatt látványosan megváltozott az uniós bővítési biztos hangneme Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Míg korábban kizártnak nevezte a 2027-es tagságot, most már a tárgyalások felgyorsítását sürgeti – a háttérben politikai változások és felgyorsult reformok állhatnak. Elemzők szerint a hirtelemn váltásban a magyar választás eredménye is közrejátszhatott.