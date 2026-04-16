Bécsben bezárhatják az iráni rezsimhez köthető iszlám központot

Az osztrák Nemzeti Tanács belügyi bizottsága egyhangúlag megszavazta, hogy megvizsgálják a bécsi-floridsdorfi Imam Ali Központ bezárásának lehetőségét – számolt be róla a Der Standard. A kezdeményezést a Zöld Párt indította, és azt valamennyi parlamenti párt támogatta. A javaslat nemcsak magát az intézményt érinti, hanem az azt működtető „Iszlám Kultúra Központja, Imam Ali” egyesületet és a hozzá kapcsolódó hálózatokat is.

Már évekkel ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy Irán az intézményen keresztül próbál befolyást gyakorolni Bécsben

Iráni kapcsolatok gyanúja

A központtal kapcsolatban régóta felmerül, hogy szoros kapcsolatokat ápol az iráni rezsimmel. Már 2022-ben a bécsi Politikai Iszlám Dokumentációs Központ is arról számolt be, hogy az Iszlám Köztársaság ezen az intézményen keresztül próbál befolyást gyakorolni Ausztriában – írta az Express.

A lap szerint a parlament most konkrét jogi lépéseket is vizsgál, beleértve a bezárást vagy akár a teljes betiltást.

A kérdés különösen aktuálissá vált egy márciusi tömegverekedés után. Az ORF beszámolója szerint mintegy 70 ember csapott össze a központ előtt egy megemlékezést követően, amelyet az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei tiszteletére tartottak. A rendőrség szerint az összecsapásban kilencen megsérültek.

Politikai és helyi nyomás is nő

A vita nemcsak országos, hanem helyi szinten is erősödik. A floridsdorfi kerület vezetése is a központ ellen lépett fel. Georg Papai kerületi polgármester kijelentette:

Az ilyen dolgoknak nincs helyük a kerületünkben,

utalva a szélsőséges, antiszemita és homofób tartalmak terjesztésére.

Az osztrák szociáldemokraták (SPÖ) pedig hangsúlyozták:

Felül kell vizsgálni a bezárást annak érdekében, hogy megvédjük azok szabadságát és biztonságát, akik ilyen rezsimek elől menekültek el.

Korábbi vizsgálatok és tiltások

Az ORF szerint a központot korábban már többször ellenőrizték a hatóságok, és bizonyos esetekben megtiltották, hogy mecsetként használják az épületet. Emellett magas rangú iráni politikusok látogatásai is felkeltették a figyelmet.

A parlamenti döntés egyelőre csak vizsgálatról szól, a végleges bezárásról még nem határoztak.