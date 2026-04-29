Bemutatták Ukrajna új csodafegyverét

Még az orosz Iszkander rakétánál is nagyobb lehet az új FP-9-es, legalábbis ez derül ki abból a makettből, amelyet egy lengyel védelmi konferencián mutatott be a Fire Point. Ukrajna új csodafegyvere akár 855 kilométere távolságról is képes a célpontok megsemmisítésére – írja a ZN.

Ukrajna új csodafegyvere 2026 nyarán állhat szolgálatba legelőbb

Az ukrán Fire Point vállalat első alkalommal mutatta be egy új, nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta, az FP-9 makettjét , amely nagyobb, mint az orosz Iszkander, és akár 855 kilométeres távolságból is képes célpontokat eltalálni. Az FP-9 modellt a lengyelországi Rzeszówban megrendezett „Úton az URC (Ukrajna Felépülési Konferencia) felé” című kiállításon mutatták be.

Mivel az FP-9 makettjét az FP-7 makettje mellett állították ki, így meg lehet becsülni a Fire Point nagy hatótávolságú ballisztikus rakétájának a méreteit. A modellek alapján úgy fest az FP-9 jelentősen nagyobb nemcsak az ATACMS-nél, hanem az Iszkandernél és a Grim-2-nél is.

A rakéta korábban bejelentett jellemzői a következők:

repülési hatótávolság — akár 855 km

robbanófej – körülbelül 800 kg

Ez a hatótávolság lehetővé teszi, hogy potenciálisan célpontokat találjon el a moszkvai térségben. Becslések szerint az FP-9 körülbelül 9,5 méter hosszú és akár 1,1 méter átmérőjű is lehet. Összehasonlításképpen, az orosz 9M723 Iszkander rakéta körülbelül 7,2 méter hosszú és 0,95 méter átmérőjű.

Az FP-9 méretében is meghaladja az ukrán fejlesztésű „Thunder-2” -t, amelynek hossza körülbelül 7,2 méter. Az amerikai ATACMS általában sokkal kompaktabb – körülbelül 4 méter hosszú. A szakértők szerint ugyanakkor egy ekkora robbanófej célba juttatására képes rakéta semmiképp sem lehet kompakt.