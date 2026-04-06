Elszabadultak az árak Németországban: már 1000 forint felett a benzin, és még nincs vége!

A benzinkutaknál az árak továbbra is magas szinten alakulnak, és napközben is jelentősen változhatnak, annak ellenére, hogy az új szabályozás szerint naponta csak egyszer, délben emelhetők.
• Dízel: 3,16 euró (körülbelül 1260 forint literenként)
• Super (E5): 3,03 euró (körülbelül 1200 forint literenként)
A szabályozás lehetővé teszi az árak többszöri csökkentését, de emelni csak egyszer lehet naponta. Az aktuális árak: dízel 2,78 euró/liter, Super (E5) 2,63 euró/liter.
Húsvét vasárnapján az országos átlagár 2,30 euró/liter volt – írja a Bild.
Dél után a prémium benzin átlagára 2,30 euró/liter, az E10-é 2,24 euró/liter, a dízelé 2,49 euró/liter volt, ami magas szintnek számít. Szombathoz képest az emelkedés mintegy 0,5 cent volt.
Az adatok azt mutatják, hogy a 12 órás szabályozás nem járt együtt az árak csökkenésével. A bevezetés óta az árak összességében magasak maradtak, és rövid időn belül is jelentős ingadozás figyelhető meg.
Nem sokkal dél előtt például a prémium benzin ára 2,23 euró/liter, az E10-é 2,17 euró/liter, a dízelé 2,42 euró/liter volt, ami rövid idő alatt mintegy 7 centes emelkedést jelentett.
A jelenség hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak, amelyek továbbra is magas árszintet eredményeznek. Emiatt a fogyasztók számára a tankolás időzítése önmagában kevésbé jelent megtakarítást, és az egyes kutak közötti árkülönbségek felértékelődnek.
Amint arról korábban beszámoltunk, március végére a benzin ára az egész régiót tekintve Magyarországon volt a legalacsonyabb, ami a védett árnak köszönhető.