Elszabadultak az árak Németországban: már 1000 forint felett a benzin, és még nincs vége!

A benzinkutaknál az árak továbbra is magas szinten alakulnak, és napközben is jelentősen változhatnak, annak ellenére, hogy az új szabályozás szerint naponta csak egyszer, délben emelhetők.

Németországban húsvétkor már 1000 forint körüli literárak jelentek meg a benzin és a dízel esetében (Fotó: Magyar Nemzet)

• Dízel: 3,16 euró (körülbelül 1260 forint literenként)

• Super (E5): 3,03 euró (körülbelül 1200 forint literenként)

A szabályozás lehetővé teszi az árak többszöri csökkentését, de emelni csak egyszer lehet naponta. Az aktuális árak: dízel 2,78 euró/liter, Super (E5) 2,63 euró/liter.

Húsvét vasárnapján az országos átlagár 2,30 euró/liter volt – írja a Bild.

Dél után a prémium benzin átlagára 2,30 euró/liter, az E10-é 2,24 euró/liter, a dízelé 2,49 euró/liter volt, ami magas szintnek számít. Szombathoz képest az emelkedés mintegy 0,5 cent volt.

Az adatok azt mutatják, hogy a 12 órás szabályozás nem járt együtt az árak csökkenésével. A bevezetés óta az árak összességében magasak maradtak, és rövid időn belül is jelentős ingadozás figyelhető meg.

Nem sokkal dél előtt például a prémium benzin ára 2,23 euró/liter, az E10-é 2,17 euró/liter, a dízelé 2,42 euró/liter volt, ami rövid idő alatt mintegy 7 centes emelkedést jelentett.

A jelenség hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak, amelyek továbbra is magas árszintet eredményeznek. Emiatt a fogyasztók számára a tankolás időzítése önmagában kevésbé jelent megtakarítást, és az egyes kutak közötti árkülönbségek felértékelődnek.

Amint arról korábban beszámoltunk, március végére a benzin ára az egész régiót tekintve Magyarországon volt a legalacsonyabb, ami a védett árnak köszönhető.